Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıkladı: Antalya ve Muğla için 13 milyon TL ek kaynak sağlandı
Son dakika haberleri... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yangının devam ettiği Antalya ve Muğla için 13 milyon TL ek kaynak gönderileceğini açıkladı.
Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yangınların başladığı ilk andan itibaren nakdi desteklerimizi ivedilikle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarımıza ilettik. Yangının devam ettiği Antalya SYD Vakfımıza 10 milyon TL, Muğla SYD Vakfımıza da 3 milyon TL ek kaynak daha gönderiyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre desteklerimiz artarak sürüyor. Sürecin başından bu yana yangından etkilenen bölgelere toplamda 34 milyon TL destek gönderdik" dedi.