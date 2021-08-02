Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ertelendi! Kritik Kabine Toplantısı ne zaman?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı ertelendi. Kritik konuların ele alınacağı Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı henüz netlik kazanmadı. Gündemin önemli maddelerinden biri koronavirüsle mücadele olurken, toplantının ertelenme nedeni de belli oldu.
Son dönemde vaka sayılarındaki artış ülke genelinde tedirginliğe yol açarken Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek açıklama merakla bekleniyor.
Yeni tedbir kararlarının yeniden uygulamaya geçeceği iddiaları gündemde yer alırken öte yandan "Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, ertelendi mi, neden ertelendi?" soruları yanıt aramaya başladı. Toplantının ardından vakalara karşı yeni karaların alınması beklentiler arasında bulunuyor.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Birçok farklı noktada peş peşe çıkan ve büyük mücadele ile söndürülmeye çalışan yangınlar için bakanlar sahaya indi. Yangın bölgesinde 24 saat mesai yürüten Kabine üyelerinin bölgeden ayrılmamaları için toplantının ertelendiği belirtiliyor.
Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısının bu hafta gerçekleşeceği bilinirken henüz gün ve saati açısından resmi bir bilgi bulunmuyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan koronavirüsle mücadelede geçilen kritik dönemde önemli bir kabine toplantısına başkanlık edecek. Hükümet, bayram trafiğinin neden olduğu etki ile tırmanışa geçen günlük vaka sayılarının önce durdurulması, sonra da düşürülmesi için alınacak önlemleri değerlendiriyor. Kapalı sosyal alanları sadece aşılı ya da PCR testi yaptıran vatandaşların kullanması, doktor, öğretmen gibi mesleklere aşı zorunluluğu getirilmesi, okullarda yüz yüze eğitime aşılı öğrencilerin katılması, diğerlerine ise online eğitim verilmesi gibi seçenekler masada.
AŞI YA DA TEST: Kafe ve lokantaların bir daha kapatılması düşünülmüyor. Bunun yerine aşı yaptırmayanlar ile ilgili bazı adımlar atılacak. Bunlar maç, restoran, kafe, AVM, sinema, tiyatro gibi yerlere aşı yaptıranların alınması. Aşı yaptırmayanlar ise kapalı sosyal alanlardan yararlanmak için bir ya da iki gün önce yaptırılan PCR testinin sonucunu göstermesi gerekecek.
BELLİ MESLEKLERE ZORUNLULUK: Belli meslek grupları için aşı zorunluluğu getirilmesi de seçenekler arasında bulunuyor. Bunlar arasında sağlık çalışanları ve öğretmenler yer alıyor.
OKULLAR NE OLACAK?: Ortaöğretim ile üniversitelerde yüz yüze eğitime aşılı olanların devam etmesi ya da PCR testi istenmesi alternatifleri bulunuyor. Böyle bir durumda aşı yaptırmak istemeyenlere ise online eğitim olanağı sağlanacak.
SÜRE VERİLECEK: Bu tür uygulamalara hemen başlanması beklenmiyor. Önce vatandaşa "bu kısıtlamalar iki hafta sonra uygulanacak" denilerek aşı yaptırması için belli bir süre verilecek. Bu süre sonrasında aşı yapanlara yönelik pozitif ayrım tek tek devreye girecek.
ARTIŞ HIZI YAVAŞLADI: Son birkaç gün içinde gelen günlük vaka sayıları umut verici oldu. Bu rakamlara bakarak salgının artış hızında az da olsa bir yavaşlama görüldü.
ÜÇÜNCÜ DOZ SEFERBERLİĞİ: Son dönemde hastaneye başvurularda 60 yaş üstü çift aşısı olan vatandaşların sayısında artış gözlenmeye başladı. Bunun için 60 yaş üstünün üçüncü doz aşılarını biran önce yaptırmasının sağlanması için de önlemler alınması gündemde.
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