Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ertelendi! Kritik Kabine Toplantısı ne zaman?

AŞI YA DA TEST: Kafe ve lokantaların bir daha kapatılması düşünülmüyor. Bunun yerine aşı yaptırmayanlar ile ilgili bazı adımlar atılacak. Bunlar maç, restoran, kafe, AVM, sinema, tiyatro gibi yerlere aşı yaptıranların alınması. Aşı yaptırmayanlar ise kapalı sosyal alanlardan yararlanmak için bir ya da iki gün önce yaptırılan PCR testinin sonucunu göstermesi gerekecek.