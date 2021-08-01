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Koronavirüs aşısı umut verdi! Bir il daha satıya döndü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.08.2021
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Koronavirüs aşısı umut verdi! Bir il daha satıya döndü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ardından Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da müjdeyi verdi. Koronavirüs aşılarının yapılmasıyla Kayseri koronavirüs salgınına karşı aşılanmada turuncu kategoriden sarıya döndü.

Kayseri'de koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda aşı tablosunda turuncu kategoride yer alan Kayseri, yüzde 65 orana ulaşarak sarıya döndü.

Konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Kayseri'miz aşı haritasında turuncu renkten sarı renge geçti. Mavi renge geçmek için aşı sırası gelmiş olup birinci doz aşısını yaptırmayan hemşehrilerimizin ivedi olarak aşı olması önem arz etmektedir. Destek ve hassasiyetiniz için siz kıymetli hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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