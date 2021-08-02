Antalya Manavgat'ta helikopterler peş peşe sorti yaptı! Yangınlar sönene kadar...

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu ve AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, buradaki yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli; Manavgat'ta devam eden yangınlar ile ilgili "Manavgat'ta Gündoğmuş'un tahliye edilmesi söz konusu. Ekipler müdahale ediyor. Tüm bu yangınlar sönene kadar, vatandaşımız normal hayatına kavuşana kadar çalışmalarımız sürecek. Yerleşim yeri odaklı ilerliyoruz, sabahtan itibaren Bodrum'da binlerce helikopter sortisi yapıldı." ifadelerini kullandı.