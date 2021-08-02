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Antalya Manavgat'ta helikopterler peş peşe sorti yaptı! Yangınlar sönene kadar...

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 02.08.2021 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021
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Antalya Manavgat'ta helikopterler peş peşe sorti yaptı! Yangınlar sönene kadar...

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Çardak mahallesindeki ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale edilemiyor. Devreye giren helikopterler peş peşe sorti atmaya başladı. Bakan Pakdemirli Manavgat için yaptığı açıklamada sortilerin devam edeceğini belirtti.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde devam eden orman yangınları ile mücadele devam ediyor. Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Çardak Mahallesi Beydiğin mevkiindeki dağlık alanda çıkan yangına karadan müdahale edilemezken havadan müdahale tüm hızıyla sürüyor.

HELİKOPTERLER ÇOK SAYIDA SORTİ YAPIYOR

A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun Manavgat'ın Çardak mahallesindeki durumu aktardı.

Türkiye'nin merakla takip ettiği bölgede bulunan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "Manavgat'tan alevler yükselmeye ve kül yağmaya devam ediyor. Cama Mahallesi büyük bir tehlike atlattı alevler evlere ulaşmadan söndürüldü. Ancak alevler Çardak Mahallesi'ne doğru ilerliyor. Rüzgarın etkisiyle tehlike giderek artıyor. İtfaiye ekipleri bölgede bulunan vatandaşları alevler konusunda uyarıyor. Rüzgarın ters esmesiyle bölge alevlere teslim oldu. Dumanların arasında vatandaşların çıktığı görüldü." ifadelerine yer verdi.

Vatandaşların panik anları A Haber kameralarına yansıdı. Dumanlar nedeniyle bölgede görev yapan helikopterler bile görünmüyor. Ağaçlar adet çıra gibi yanıyor. Elektrik hatları da bulunuyor bölgede. Alevlerin metrelerce yükseldiği anlar A Haber canlı yayınından görüldü.

Ağaç kesme motoru olan halk, tampon bölge oluşturmak için ağaç kesimine başladı. Birçok arazöz, itfaiye, su takviye araçları ve orman işçileri de yangına müdahale için hazır bekletiliyor. Beydiğin Camii önünde orman işçilerine su, ayran, sandviç gibi birçok kumanya standı oluşturuldu.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu ve AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, buradaki yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli; Manavgat'ta devam eden yangınlar ile ilgili "Manavgat'ta Gündoğmuş'un tahliye edilmesi söz konusu. Ekipler müdahale ediyor. Tüm bu yangınlar sönene kadar, vatandaşımız normal hayatına kavuşana kadar çalışmalarımız sürecek. Yerleşim yeri odaklı ilerliyoruz, sabahtan itibaren Bodrum'da binlerce helikopter sortisi yapıldı." ifadelerini kullandı.

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