02 Ağustos 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Türkiye yangınlara karşı seferber oldu! Dakika dakika o anlar! İşte yangınlarda son durum

Türkiye yangınlara karşı seferber oldu! Dakika dakika o anlar! İşte yangınlarda son durum

Türkiye yangınlarla mücadelede seferber olurken birçok bölgeden sevindiren haberler gelmeye devam ediyor. Alevlere karşı amansızca savaş veren Türkiye 122 yangını söndürdü ya da kontrol altına aldı. Geriye kalan 7 yangınla mücadele tüm hızıyla devam ederken, Azerbaycan'dan da 2. takviye ekip geldi.

Giriş Tarihi: 02.08.2021 09:41 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021 11:06
  • 1
  • 67
Türkiye yangınlara karşı seferber oldu! Dakika dakika o anlar! İşte yangınlarda son durum

Türkiye başta Antalya olmak üzere orman yangınlarını söndürmek için seferber oldu. Ekiplerin alevlere karşı çetin mücadelesi devam ederken açıklamalar da peş peşe geliyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 67
Türkiye yangınlara karşı seferber oldu! Dakika dakika o anlar! İşte yangınlarda son durum

28 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında çıkan yangınların yer aldığı tabloyu paylaşan Pakdemirli, "Ormanın Kahramanları büyük bir özveri ile mücadeleye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

  • 3
  • 67
Türkiye yangınlara karşı seferber oldu! Dakika dakika o anlar! İşte yangınlarda son durum

Ekiplerin alevlere karşı çetin mücadelesi devam ederken açıklamalar da peş peşe geliyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

  • 4
  • 67
Türkiye yangınlara karşı seferber oldu! Dakika dakika o anlar! İşte yangınlarda son durum

28 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında çıkan yangınların yer aldığı tabloyu paylaşan Pakdemirli, "Ormanın Kahramanları büyük bir özveri ile mücadeleye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

  • 5
  • 67
Türkiye yangınlara karşı seferber oldu! Dakika dakika o anlar! İşte yangınlarda son durum

İŞTE SAAT SAAT TÜRKİYE'DEKİ ORMAN YANGINLARINDA SON DAKİKA GELİŞMELERİ

08.31 MUĞLA'NIN SEYDİKEMER İLÇESİNDE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde söndürüldükten sonra tekrar başlayan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.