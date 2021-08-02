Türkiye yangınlara karşı seferber oldu! Dakika dakika o anlar! İşte yangınlarda son durum

Türkiye yangınlarla mücadelede seferber olurken birçok bölgeden sevindiren haberler gelmeye devam ediyor. Alevlere karşı amansızca savaş veren Türkiye 122 yangını söndürdü ya da kontrol altına aldı. Geriye kalan 7 yangınla mücadele tüm hızıyla devam ederken, Azerbaycan'dan da 2. takviye ekip geldi.