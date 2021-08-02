Bugün toplantı var mı? 2 Ağustos Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?
Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kovid-19 ile mücadele kapsamında üçüncü kademeli normalleşme sürecine geçilmişti. Son günlerde vaka sayısında görülen artış sonrası kısıtlamaları uygulanıp uygulanmayacağı gündeme geldi. Son birkaç gün içinde gelen günlük vaka sayıları umut verici olurken, gözler Kabine toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. Peki, bugün toplantı var mı? 2 Ağustos Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte son gelişmeler...
Bugün toplantı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? soruları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Belli meslek grupları için aşı zorunluluğu getirilmesi gündemde yerini korurken, okullarda yüz yüze eğitime geçilmesi için aşı şartı ya da PCR testi istenmesi alternatifleri bulunuyor. Vaka artışı sonrası yasakların gelip gelmeyeceğini merak eden vatandaşlar, Kabine toplantısının tarihini araştırıyor. Peki, bugün toplantı var mı? 2 Ağustos Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte haberin detayları...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, bugün gerçekleştirilmesi beklenen Kabine toplantısı, Türkiye'yi derinden sarsan orman yangınları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Toplantının yeni tarihi henüz belli olmadı. Yeni takvim açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'de yer alacak.
Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Turan, koronavirüs aşısında 1, 2 ile hatırlatma dozunun önemiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Turan, aşı şemasına uyulması gerektiğini belirterek şu açıklamada bulundu:
''AŞILAMA MUTLAKA AŞI ŞEMASINA UYULARAK YAPILMALI''
"Çünkü aşı yaptırdıktan sonra koruyuculuğunun hangi sürelerde devam ettiğini ve hangi aralıklarla 2 doz aşının yapılması gerektiğini dünya da biz de netleştirdik. O yüzden aşı şeması tamamlanmamış bireylerin riski devam eder. Sinovac aşısı ile aşılanmış bir birey 28 gün sonra ikinci dozunu olmak zorunda. BioNTech ile aşılanmış olan birey yine BioNTech ile ikinci dozunu olmak zorunda. Çünkü tek doz aşılama sonrası da hastalığı geçirme ihtimalleri var. O sürede yeterli koruyuculuk sağlanamamış olabilir. O nedenle aşılama mutlaka aşı şemasına uyularak yapılmalı" dedi.
''AŞISIZLARDA OLUŞACAK HASAR RİSKİ 6 KAT DAHA FAZLA''
Prof. Dr. Turan, kişilerin aşı ile oluşabilecek yan etkilere yönelik korkusuna ilişkin, "Oysa şöyle bir durum söz konusu; eğer hastalığı geçirirseniz hastalığa bağlı oluşacak hasarların riski aşıya göre 6 kat daha fazla. O yüzden son literatür bilgisi de aslında bu noktada bize ışık tutuyor. Özellikle hastalığı geçiren bireylerin yaşayacağı sorunların, aşıya göre 6 kat daha fazla olduğu ifade edilmiş durumda. Biz bunları yarar-zarar oranını çok iyi düşünerek aslında öneriyoruz. Halkımız eminim bu konuda duyarlılık gösterecektir. Kendisine en uygun olanı seçecektir, diye düşünüyorum. Tek doz aşılama, aşı şemasında yerini almış bir aşılama durumu değil. Tek doz aşılama ile yeterli koruyuculuğu sağlamak da mümkün değil. O nedenle aşı şemasına uyulmak zorunda. Hangi aşı ile başlandıysa ikinci dozu yapılmalı. Biz bu konudaki net bilgileri zaten verdik, vermeye devam ediyoruz. O nedenle de aşı şemasının tamamlanmasına vurgu yapmak isterim" diye konuştu.
''BİREYSEL ÖNLEMLERİMİZ ÇOK ÖNEMLİ''
Prof. Dr. Turan, bu dönemde hasta sayısının artabileceğini belirterek, "Bugünden söyleyecek en önemli şey; kişisel önlemlere dikkat edilmediği için hasta sayısı artacak. Çünkü dünyada da artan bulaştırıcılığı yüksek varyantların mevcudiyeti ülkemizde de bu durumun vaka artışları ile ortaya çıkacağını gösteriyor. O nedenle bizim çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bireysel önlemlerimiz çok önemli. Sadece aşıya değil aynı zamanda pandeminin başında da söylediğimiz bireysel önlemlerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Vaka artışı devam edecek gibi duruyor. Çünkü sonuçta bir açılma dönemi yaşadık. Pandemi döneminde halkımız çok yorulmuş ve sıkılmıştı. Yaz döneminde biraz onun rehavetine kapılındı. Şimdi de sayıların arttığını görüyoruz, görmeye de devam edeceğiz" dedi.
'YOĞUN BAKIMDAKİ COVİD-19 HASTALARININ YÜZDE 80'İ AŞISIZ'
Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Turan, yoğun bakımda tedavi gören Covid-19 hastalarının yüzde 80'inin aşısız olduğunu söyledi.
Bilim Kurulu üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Turan, vaka artışı ile birlikte hastanelerde tedavi gören hastaların yoğun bakım ihtiyacının da artmaya başladığını söyledi. Prof. Dr. Turan, "Önümüzdeki 2-3 hafta içinde sayıların giderek artacağı görülmekte. Bununla beraber yoğun bakım ihtiyacı da artacak. Hastanemizde de birkaç gün içinde yoğun bakım ihtiyacı artmaya başladı. Bu grup çoğunlukla aşısız gruptan oluşuyor. Yüzde 80'in üzerinde aşısız bireyin yoğun bakım ihtiyacı var. Ciddi akciğer tutulumu ile geliyorlar. Beraberinde 2 doz Sinovac olup, üzerinden süre geçmiş ve hatırlatma dozunu olmamış bireylerden oluşmakta. Daha az oranda da BioNTech ile aşılanmış ve altta yatan hastalığı olduğu için bir şekilde aşıya cevabı yetersiz olan grupta da yoğun bakım ihtiyacı görülmekte. Ankara Şehir Hastanesi özelinde durum böyle. Türkiye genelinde de aşısız bireylerin yoğun bakım ihtiyacı oluyor. Hastalık çok ciddi çünkü. Bununla ilgili pandeminin başından beri konuşuyoruz özellikle yoğun bakımda çalışan bireyler bunu görüyorlar. Bizler bu süreci aktif yaşadık. Çok farklı yaş gruplarından hastalarımızın ciddi akciğer enfeksiyonu ya da kalp ile beyin ile ilgili sıkıntıları doğdu ve yoğun bakım ihtiyaçları oldu" dedi.
'AŞILI GRUPTA ÇOK AZ'
Prof. Dr. Turan, aşılı ve aşısız olan kişilerin klinikteki gidişatlarındaki farka ilişkin, "Aşı olan kişide klinik tablo bir miktar hafif seyrediyor. Yoğun bakım ihtiyacı olsa bile tedavi yanıtları iyi. Öte taraftan hiç aşı olmamış kişilerin klinik tablosu pandeminin diğer piklerinde gördüğümüz gibi şiddetli ve ağır geçiyor. Yüksek oksijen ihtiyacı duyarak yoğun bakımda yatıyorlar. Bu nedenle aşı çok önemli bir silah. Hastalığın şiddetini hafifletmek açısından da önemli. Bu dördüncüye doğru gittiğimizi düşündüğümüz yoğun hasta artışı döneminde dikkati çeken şey, hastaneye başvuru sayısı artıyor; ama ayaktan tedavi edilebilecek hasta sayısı da bu derece iyi anlamında söyleyebiliriz. Hastaneye yatış ve yoğun bakım ihtiyacı aşılı grupta çok az. Bunun nedeni de aşının etkisi" diye konuştu.
Prof. Dr. Turan, vakalardaki artışla ilgili ise "Artan vaka sayılarını hepimiz yakından takip ediyoruz. Çok dikkatli olmak zorundayız. Yaz aylarının getirdiği rehavet ile birlikte bulaştırıcılığı yüksek varyantlar nedeniyle de vaka sayısı artıyor; ama henüz hasta sayısı yoğun bakım ihtiyaç sayısı o denli artmadı fakat önümüzdeki 2-3 hafta içinde bu artışlar yansıyabilir. Hepimiz biliyoruz ki 'vaka' demek 'potansiyel hasta' demek, bunu da vurgulamak isterim" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bugün toplantı var mı? 2 Ağustos Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?
- KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sonuçları ne zaman belli olacak?
- Memur zammı belli oluyor! Toplu sözleşme ile 2022-2023 memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?
- LGS üçüncü tercihler ne zaman açıklanacak? 2021 LGS 2. nakil başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?
- Kabine toplantısı ertelendi mi? 2 Ağustos Kabine toplantısı var mı? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak?
- Tekirdağ elektrik kesintisi son dakika! 2 Ağustos Çorlu, Şarköy'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
- Bursa elektrik kesintisi son dakika! 2 Ağustos Bursa'da elektrikler neden kesildi, ne zaman gelecek?
- Türkiye geneli elektrik kesintisi son dakika! 2 Ağustos elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
- LGS 2. nakil boş kontenjanlar sorgulama! 2021 MEB LGS yerleştirmeye esas 2. nakil işlemleri ne zaman? Taban puanlar...
- Emekli olmak isteyene müjde! Daha sonra maaştan kesilecek! Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank'tan flaş hamle...
- MEB son dakika: İl içi görevden ayrılma işlemleri başladı mı? Öğretmen il içi ilişik kesme işlemleri nereden, nasıl yapılır?
- Temmuz ayından sonra emekliye yeni zam müjdesi! SSK Bağ-Kur emekli maaşında artış olabilir! Seyyanen zam ve asgari ücret...