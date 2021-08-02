Bugün toplantı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? soruları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Belli meslek grupları için aşı zorunluluğu getirilmesi gündemde yerini korurken, okullarda yüz yüze eğitime geçilmesi için aşı şartı ya da PCR testi istenmesi alternatifleri bulunuyor. Vaka artışı sonrası yasakların gelip gelmeyeceğini merak eden vatandaşlar, Kabine toplantısının tarihini araştırıyor. Peki, bugün toplantı var mı? 2 Ağustos Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte haberin detayları...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, bugün gerçekleştirilmesi beklenen Kabine toplantısı, Türkiye'yi derinden sarsan orman yangınları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Toplantının yeni tarihi henüz belli olmadı. Yeni takvim açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'de yer alacak.

Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Turan, koronavirüs aşısında 1, 2 ile hatırlatma dozunun önemiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Turan, aşı şemasına uyulması gerektiğini belirterek şu açıklamada bulundu: