Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli orman yangınlarındaki son durumu açıkladı
Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, devam eden yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu. 125 yangından 117'sinin kontrol altına alındığını bildiren Bakan Pakdemirli, hasar tespit çalışmalarının yüzde 75'inin tamamlandığını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, devam eden orman yangınlarına ilişkin son durumu canlı yayında açıkladı.
Bakan Pakdemirli, "28 Temmuz-1 Ağustos arası çıkan yangınların bilançosu olarak; 125 yangın çıkmıştı, 117 yangın ya tamamen söndürüldü ya kontrol altına alındı" ifadelerini kullandı.
Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
28 Temmuz-1 Ağustos arası çıkan yangınların bilançosu olarak; 125 yangın çıkmıştı, 117 yangın ya tamamen söndürüldü ya kontrol altına alındı. 3 ilde 8 yangın devam ediyor. Bugün itibarıyla Mersin Silifke, Antalya Gazipaşa, Antalya Kemer ve Muğla Bodrum yangınlarını da kontrol altına aldık. Muğla üzerinde 4 uçak, 1 insansız hava aracımız var. Yangınlarla mücadelemiz devam ediyor. Yangınlarda 8 vatandaşımızı kaybettik.
Muğla'da hasar tespit çalışmalarımızın yüzde 75'ini bitirdik.
Orman teşkilatımıza, bu mücadelenin kahramanlarına teşekkür ediyorum. Ekiplerimize motorlarıyla su ve yemek taşıyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.
İlk yağmurlarla beraber fidan dikim kampanyamızla bu kaybettiğimiz alanları yeşillendirme gayreti içerisinde olacağız.
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