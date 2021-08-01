Bakan Dönmez paylaştı: Karadeniz gazı için geri sayım başladı! 169 kilometrelik boru hattının üretim görüntüleri...
Son dakika haberleri... Karadeniz'den çıkartılacak gaz için geri sayım başladı. Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gazın kullanımı için yeni adımlar atılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2022 yazında deniz tabanına serilecek 169 kilometrelik boru hattının ilk üretimlerinin başladığını duyurdu.
Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gazın kullanımı için yeni adımlar atılıyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2022'de Karadeniz'de tabana serilecek 169 kilometrelik boru hattı için üretimlerin başladığını bildirdi.
"İLK ÜRETİM BAŞLADI"
Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Karadeniz gazında geriye sayım sürüyor. 2022 yazında deniz tabanına sereceğimiz 169 kilometrelik boru hattının ilk üretimleri başladı. Boru hattı rotaları belirlendi. Korozyon testleri tamamlandı. İnşaatı yapacak gemilerin teknik yeterlilikleri belirlendi." ifadesini kullandı.
540 MİLYAR METREKÜP GAZ KEŞFEDİLDİ
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Karadeniz'de, ultra derin denizde gerçekleştirdiği arama çalışmalarında bugüne kadar toplam 540 milyar metreküp doğal gaz keşfedildi.
İKİ TESİS BİRBİRİNE BAĞLANACAK
Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi, deniz altında kurulacak doğal gaz üretim sistemi, Filyos kıyısında kurulacak bir işleme tesisi ve bu iki üniteyi birbirine bağlayacak boru hatlarından oluşuyor.
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