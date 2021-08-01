Bakan Dönmez paylaştı: Karadeniz gazı için geri sayım başladı! 169 kilometrelik boru hattının üretim görüntüleri...

540 MİLYAR METREKÜP GAZ KEŞFEDİLDİ

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Karadeniz'de, ultra derin denizde gerçekleştirdiği arama çalışmalarında bugüne kadar toplam 540 milyar metreküp doğal gaz keşfedildi.

İKİ TESİS BİRBİRİNE BAĞLANACAK

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi, deniz altında kurulacak doğal gaz üretim sistemi, Filyos kıyısında kurulacak bir işleme tesisi ve bu iki üniteyi birbirine bağlayacak boru hatlarından oluşuyor.