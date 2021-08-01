Başkan Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile telefonda görüştü
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Etiyopya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'nın huzur ve istikrarına büyük önem atfettiklerini belirterek, Türkiye'nin Etiyopya'ya her türlü desteği sağlamaya devam edeceğini dile getirdi.