Marmara için flaş sıcaklık uyarısı! O saatlerde dışarı çıkmayın
Türkiye'nin bir bölümünde hava sıcaklıkları artarken, diğer tarafında sel ve su basınları devam ediyor. Milyonlar "pazartesi hava nasıl olacak?" sorusunun cevabını arıyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Sıcaklıklar artacak mı? Marmara için sıcaklık uyarısı yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü saat de verdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Marmara Bölgesi için sıcak hava uyarısı geldi. Hava sıcaklıkları hafta boyunca Marmara Bölgesi'nde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek. Hafta boyunca etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle 11.00-16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava sıcaklıklarının artması bekleniyor.
Bölgede, sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.
Günün en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul'da 34-38, Yalova'da 30-32, Tekirdağ'da 31-32, Sakarya ve Kocaeli'nde 37-39, Kırklareli'nde 36-40, Edirne'de 38-41 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Hafta boyunca bölgede etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle öğle saatlerinde (11.00-16.00 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
TRAKYA İÇİN GÜNEŞ ÇARPMASI UYARISI
Trakya'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava sıcaklıklarının artması bekleniyor.
Bölgede, sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.
Günün en yüksek hava sıcaklıklarının Tekirdağ'da 31-32, Kırklareli'nde 36-40, Edirne'de 38-41 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Hafta boyunca bölgede etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle öğle saatlerinde (11.00-16.00 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
VAN İÇİN SEL VE SU BASKINI UYARISI
Öte yandan Meteoroloji'den Van'ın doğu ilçelerinde kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı yer yer çok bulutlu olacak, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde olacağı bölgede, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklığın Muş'ta 34, Hakkari'de 30, Bitlis'te 28 ve Van'da 27 derece olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU'DAKİ 5 İLDE ANİ SEL, YILDIRIM VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Meteoroloji, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.
Erzurum Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezinin, Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağını bildirdiği belirtildi.
Yağışların gün içinde Erzurum'un güney ve doğu ilçelerinde, Kars ve Ardahan çevrelerinde, Ağrı ve Iğdır'ın güney çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiği aktarılan açıklamada, meydana gelecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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