Marmara için flaş sıcaklık uyarısı! O saatlerde dışarı çıkmayın

Yağışların gün içinde Erzurum'un güney ve doğu ilçelerinde, Kars ve Ardahan çevrelerinde, Ağrı ve Iğdır'ın güney çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiği aktarılan açıklamada, meydana gelecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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