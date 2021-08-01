İstanbul'da orman yangınlarına karşı tedbirler arttı! Atlı ekiple denetim gerçekleştirildi
Türkiye genelinde meydana gelen orman yangınlarına karşı pek çok bölgede kontroller arttırıldı. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışma yürüten Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri olası bir orman yangınına karşı İstanbul Arnavutköy’de denetim gerçekleştirdi.
İstanbul Arnavutköy'e Şamlar Gölü çevresindeki orman ve Şamlar Tabiat Parkı'nda kontrol yapan atlı polisler, ormanlık ve etrafında kundaklamalar ile orman yangınlarına karşı geniş çaplı tedbir aldı. Ormanın içine giren ekipler, iz takip köpeklerinin de desteği ile, ağaçların arasında daha önceden yakılan ateş yerleri le orman etrafındaki çitleri kundaklama tehlikesine karşı denetim yaptı. İstanbul genelinde ormanlık alan kontrollerinin süreceği belirtildi.