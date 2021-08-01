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İşte FETÖ'cü Orhan İnandı'nın kanlı planı! 2 milyon dolara tetikçi tutmuş

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 01.08.2021
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İşte FETÖ'cü Orhan İnandı'nın kanlı planı! 2 milyon dolara tetikçi tutmuş

Yurtdışında yakalanıp Türkiye’ye getirilen FETÖ imamı Orhan İnandı ile ilgili yapılan ihbar iddianameye girdi: İnandı beni 2 milyon dolara tuttu. Suikasttan vazgeçtiğim için hapse attırdı.

MİT'in başarılı operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Orhan İnandı tutuklanarak cezaevine gönderildi. İnandı hakkında Ankara Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'ne 10 Ağustos 2018'de M.Y. tarafından, bir iftar programında FETÖ'cü Orhan İnandı'yı gördü.

'Teröristlerle aynı masaya oturmam' diyerek programı terk etmesiyle gündeme gelen Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat hakkında suikast planı yapıldığı ihbarında bulunduğu ortaya çıktı.

İnandı hakkında 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamede yer alan ifadede M.Y. kendisine Cengiz Kamil Fırat'a suikast yapması için 2 milyon dolar para teklif edildiğini ve Glock marka silah verildiğini iddia etti.

M.Y., teklifte bulunan şahısların Bişkek'te yaşayan ve kırmızı bültenle aranan FETÖ'nün Orta Asya Sorumlusu Orhan İnandı'nın yardımcısı H.M., esnaflık yapan A.Y ve A.Ç ile pasaport işlemlerini yapan Ş. olduğunu öne sürdü.

M.Y. ihbarında, süikastın 2 milyon dolar karşılığında yapılmasının istendiğini, 500 bin doların peşin, 1.5 milyon doların ise yurtdışına çıkınca verileceğini söyledi.

'KABUL ETMEYİNCE HAPSE ATTILAR'
M.Y. para teklifinin ardından kendisine verilen Glock marka silah ile 2 kez Bişkek Elçiliğine girdiğini, Türk olduğu için aranmadığını, şahısların dışarıda beklediğini ancak suikastı kabul etmeyince, İnandı ve beraberindekilerin kendisini asılsız suçlamalarla rüşvet karşılığında Kırgızistan'da cezaevine gönderdiğini anlattı.

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