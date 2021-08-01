Son dakika | Terörle mücadelede PKK'ya operasyon! 7 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi, hainleri iyice köşeye sıkıştırdı. MSB: Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak'ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakârca mücadelesi sürüyor. Pençe operasyon bölgelerindeki farklı noktalarda tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" ifadeleri kullanıldı.