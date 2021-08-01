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Son dakika: Türkiye'de son bir haftada ne kadar Kovid-19 aşısı uygulandı? | Sağlık Bakanlığı verileri duyurdu

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 01.08.2021 Güncelleme Tarihi: 01.08.2021
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Son dakika: Türkiye'de son bir haftada ne kadar Kovid-19 aşısı uygulandı? | Sağlık Bakanlığı verileri duyurdu

Son dakika... Sağlık Bakanlığı verilerine göre; Türkiye'de koronavirüs ile (Kovid-19) mücadelede, son bir haftada birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 7 milyon 208 bin 438 aşı uygulandı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 1 Ağustos saat 19.45 itibarıyla ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı 73 milyon 378 bin 560 oldu.

Kovid-19'la mücadelede bir haftada birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 7 milyon 208 bin 438 aşı yapıldı.

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