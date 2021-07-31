Türkiye genelinde süren orman yangınlarına ilişkin yeni açıklama | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'deki orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı.Antalya, Mersin, Muğla ve Uşak'ta toplam 10 yangın devam ederken pek çok ilde ise alevler kontrol altına alındı.

4 İLDE YANGINLAR SÜRÜYOR!

Antalya'nın Manavgat, Akseki ve Gazipaşa bölgelerinde çıkan 12 yangın kontrol altına alınırken 3 yangının devam ettiği öğrenildi. Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan 7 yangın kontrol altına alınırken 2 tanesi hala devam ediyor. Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Bodrum ve Mislas bölgelerinde 7 yangın ortaya çıktı. 3 tanesi kontrol altına alınırken, 4 yangınla olan mücadele devam ediyor. Uşak'ın merkeze bağlı bölgesinde 1 adet yangının sürdüğü bildirildi.

91 YANGIN KONTROL ALTINDA

Adana, Aydın, Balıkesir, Bilecek, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir Kahramanmaraş, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Osmaniye, Sakarya ve Şanlıurfa'da toplam 91 yangın kontrol altına alındı.

"KAHRAMANLARININ MÜCADELESİ CANLA BAŞLA SÜRÜYOR"

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Zaman zaman 40-50 derecelere çıkan hava sıcaklığına, düşük neme ve 50-60 kilometreden daha hızlı esen rüzgâra rağmen ormanın kahramanlarının yangınlarla mücadelesi canla başla sürüyor."

Zaman zaman 40-50 derecelere çıkan hava sıcaklığına, düşük neme ve 50-60 kilometreden daha hızlı esen rüzgâra rağmen ormanın kahramanlarının yangınlarla mücadelesi canla başla sürüyor. pic.twitter.com/5MgGe3dp8t — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) July 31, 2021