Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayıları yeniden yükselişe geçti! DSÖ'den Delta açıklaması

Koronavirüs vakaları dünya genelinde arttığını belirten Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) toplam vaka sayısının da 2 hafta içinde 200 milyonu geçmesi bekleniyor.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus Cenevre'deki merkezinde video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

"VAKA SAYISI 200 MİLYONU GEÇECEK"

Dünyada Kovid-19 vakalarının yeniden tırmanışa geçtiğine dikkati çekti. Bu tırmanışın nedeni olarak delta varyantını işaret etti. Bu varyantın 132 ülkede tespit edildiğini açıklayan DSÖ Direktörü açıklamasında, "Son basın toplantımızdan bu yana Kovid-19 vakaları ve ölümleri artmaya devam etti. Geçen hafta DSÖ'ye yaklaşık 4 milyon vaka bildirildi ve mevcut eğilimde, önümüzdeki iki hafta içinde toplam vaka sayısının 200 milyonu geçmesini bekliyoruz" diye konuştu.

"ARTIŞIN NEDENİ DELTA VARYANTI"

Ortalama olarak, enfeksiyonların son dört hafta içinde yüzde 80 arttığını belirten Ghebreyesus, "Neredeyse iki katına çıktı. Afrika'da ölümler aynı dönemde yüzde 80 arttı. Bu artışın büyük bir kısmı, şu anda en az 132 ülkede tespit edilen yüksek oranda bulaşıcı delta varyantından kaynaklanıyor" dedi.