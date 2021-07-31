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Hakkari'de PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.07.2021
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Hakkari'de PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Son dakika haberleri... Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda arazide mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik "Eren-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacid Olcay Kabaklıoğlu/Tütünlü-4 Operasyonu" başlatıldı.

Bu kapsamda, ilçenin Tütünlü köyü Yanık Yer mevkisinde kayalık ve çalılık araziye gizlenmiş, terör örgütü PKK'ya ait olduğu düşünülen n 4 anti personel roket mühimmatı, 7,62 milimetrelik 384 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı ve 1109 7,62 milimetrelik Biksi mühimmatı bulundu.

Bölgede operasyon sürüyor.

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