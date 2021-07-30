Yangın bölgelerine yardım göndermek isteyenler dikkat! AFAD tarafından resmi açıklama
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada yangınların yaşandığı illere gönderilmek istenen yardımların AFAD koordinasyonuyla yapılmasının önemli olduğu belirtildi. AFAD yardımların toplanması ve dağıtılması sürecinde kargaşaya mahal vermemek adına bu açıklamanın yapıldığını da vurguladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, orman yangınlarının yaşandığı illere gönderilmek istenen yardımların AFAD koordinasyonun yapılanmasının önemli olduğunu bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizin farklı noktalarında meydana gelen orman yangınları sonrasında yardım yapmak isteyen vatandaşlarımızın ve kuruluşlarımızın yoğun istek ve hassasiyetini takdirle karşılıyoruz. Bununla birlikte yardımların toplanması ve dağıtılması sürecinde kargaşaya mahal vermemek, yardımların, ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza koordineli ve verimli bir şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla yardımların AFAD koordinasyonunda yapılmasının önemini hatırlatırız."
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