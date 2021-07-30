Son dakika: Başkan Erdoğan Kısıklı'daki konutuna geçti

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden ayrılarak Kısıklı'daki konutuna geçti.

CUMA NAMAZINI BÜYÜK ÇAMLICA CAMİSİ'NDE KILDI

Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Büyük Çamlıca Camisi'ne gitti.

Burada cuma namazını kılan Başkan Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.

Namazın ardından camide cemaate hitap eden Başkan Erdoğan, "Cumanız mübarek olsun. Rabb'im nice cuma bayramlarıyla gücümüze güç katmayı bizlere nasip eylesin. Bildiğiniz gibi bu ara art arda bazı felaketleri yaşıyoruz. Rabb'im bu felaketlerden de bir an önce kurtulmayı bizlere nasip eylesin." dedi.

Başkan Erdoğan, Salat-ı Münciye duasını okuduktan sonra, şöyle devam etti:

"Ya Rabb, dualarımızı kabul eyle. Ya Rabb, biz aciziz, bizler bu sıkıntılı anda sana sığındık ve bu dualarımızın kabulüyle yangın felaketlerinde ölen 3 kardeşimize rahmet eyle. Ya Rabb'i, bir an önce bu felaketleri inşallah tamamıyla çözerek, hallederek bu şehirlerimizi sahiplerinin yüzünü güldürecek hale dönüştürmeyi de bizlere nasip eyle. Ya Rabb'i, bizi bize bırakma, bizi bize bırakma, bizi bize bırakma. Ya Rabb'i, ülkemizde birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eyle."