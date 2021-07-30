Son dakika: Selzedelere borç ertelemesi! 6 aylık prim borcuna yönelik flaş karar

PRİM BORÇLARINA ERTELEME KARARI

Bakan Vedat Bilgin "Artvin, Rize ve Düzce illerimizdeki selden etkilenen ilçelerde ödeme süresi geçmiş prim borçları ile 2021 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarına ilişkin prim borçlarının ödeme süresini 31.01.2022 tarihine kadar uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.