Son dakika: Bakan Hulusi Akar, Afganistanlı mevkidaşı Bismillah Khan Mohammadi ile görüştü
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan Savunma Bakanı Bismillah Khan Mohammadi ile telefonda görüştü. Kritik görüşmede, ikili ilişkiler, bölgesel güvenlik durumu ile Hamid Karzai Uluslararası Havaalanına ilişkin konularda görüş alışverişinde bulunuldu.
SON DAKİKA | Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Hulusi Akar'ın, Afganistan Savunma Bakanı Bismillah Khan Mohammadi ile telefonda görüştüğü bildirildi.
Görüşmede, ikili ilişkiler, bölgesel güvenlik durumu ile Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına ilişkin konularda görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Görüşmede Akar tarafından, Türkiye ve Afganistan'ın tarih boyunca karşılaştıkları zorluklar karşısında dayanışma gösterdiği, Türkiye'nin uzun süredir Afgan kardeşlerinin huzuru ve refahı için faaliyetlerini sürdürdüğü, Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye'nin Afgan halkı istediği sürece yanlarında olmaya devam edeceği, Afganistan'da barış sürecinin canlı tutulmasının önemli olduğu ifade edildi."
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