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Çankırı Valisi Abdullah Ayaz'dan koronavirüs aşısı çağrısı

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Giriş Tarihi: 30.07.2021 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021
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Çankırı Valisi Abdullah Ayaz'dan koronavirüs aşısı çağrısı

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşı çağrısı yapan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, "Vatandaşlarımızın ivedi olarak aşı olmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, "İlimizde aşı sayısını muhakkak belli bir seviyenin üzerine çıkarmalıyız ki toplumsal bağışıklıktan söz edebilelim" dedi.

Vali Ayaz, Valilik Toplantı Salonu'nda yaptığı basın toplantısında, kentte vaka sayılarında artış yaşandığını bildirdi. Vali Ayaz, yaklaşık 30 günlük süre içerisinde 6 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini söyleyerek, "Vefat sayısı 419'du 425 oldu. Şu anda hastanemizde 17 hastamız var. 11 hastamız serviste, 6'sı yoğun bakımda. Maalesef yoğun bakımdaki hastalarımızdan 4'ü entübe" dedi.

Vali Ayaz, tedbirleri bırakmanın erken olduğunu vurgulayarak, "Tedbirlere devam ama aşı en önemli konu. İster istemez artık ekonomik olarak da sosyal olarak da psikolojik olarak da vatandaşın yeni tedbirlere çok tahammülü yok. Vatandaşlarımızın ivedi olarak aşı olmalarını istiyoruz. İlimizde aşı sayısını muhakkak belli bir seviyenin üzerine çıkarmalıyız ki toplumsal bağışıklıktan söz edebilelim. Aşı konusunda, sosyal medyada yazılmış olan, bilimsel temelden yoksun iddialara, açıklamalara, hikayelere vatandaşımız inanmasın" diye konuştu.

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