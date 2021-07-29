29 Temmuz 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Türkiye'de ne kadar koronavirüs aşısı yapıldı? Türkiye'de kaç kişi aşı oldu?

Son dakika: Türkiye'de ne kadar koronavirüs aşısı yapıldı? Türkiye'de kaç kişi aşı oldu?

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 29.07.2021 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021
ABONE OL
Son dakika: Türkiye'de ne kadar koronavirüs aşısı yapıldı? Türkiye'de kaç kişi aşı oldu?

Son dakika haberleri... Türkiye koronavirüsle mücadelesindeki başarısını aşılanmada da sürdürüyor. Türkiye genelinde uygulanan aşı miktarı 70 milyon dozu geçti. Türkiye'de ne kadar koronavirüs aşısı yapıldı?

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 29 Temmuz saat 09.34 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 40 milyon 238 bin 4, ikinci doz aşı sayısı 25 milyon 317 bin 548 oldu.

Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 70 milyon 9 bin 979'a yükseldi.

İstanbul'da 12 milyon 909 bin 304, Ankara'da 5 milyon 618 bin 104, İzmir'de ise 4 milyon 699 bin 867 doz aşı yapıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA