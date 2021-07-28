FETÖ firarisi CHP eski vekili Aykan Erdemir'den ABD Başkanı Joe Biden'a çağrı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski vekili ve firari FETÖ sanığı Aykan Erdemir, Newsweek'te kaleme aldığı ve Türkiye karşıtı faaliyetleriyle bilinen Washington merkezli Demokrasileri Savunma Vakfı'nın (FDD) internet sitesinde de yayımlanan yazısında Türkiye'yi hedef aldı.

ABD BAŞKANI JOE BIDEN'A ÇAĞRI YAPTI

Erdemir, Afganistan'daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik Türkiye ile ABD arasındaki görüşmelerle ilgili yazısında, ABD Başkanı Joe Biden'a çağrıda bulundu.