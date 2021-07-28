FETÖ firarisi CHP eski vekili Aykan Erdemir'den ABD Başkanı Joe Biden'a çağrı
Son dakika haberine göre: CHP'nin eski vekili ve firari FETÖ sanığı Aykan Erdemir, Newsweek’te kaleme aldığı yazısında Türkiye’yi hedef aldı. FETÖ'cü Erdemir, ABD Başkanı Joe Biden’a çağrı yaparak Afganistan'daki Kabil Havalimanı'nın işletilmesi ve güvenliğinin Türkiye’ye bırakılmaması gerektiğini söyledi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski vekili ve firari FETÖ sanığı Aykan Erdemir, Newsweek'te kaleme aldığı ve Türkiye karşıtı faaliyetleriyle bilinen Washington merkezli Demokrasileri Savunma Vakfı'nın (FDD) internet sitesinde de yayımlanan yazısında Türkiye'yi hedef aldı.
ABD BAŞKANI JOE BIDEN'A ÇAĞRI YAPTI
Erdemir, Afganistan'daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik Türkiye ile ABD arasındaki görüşmelerle ilgili yazısında, ABD Başkanı Joe Biden'a çağrıda bulundu.
"HAVALİMANI TÜRKİYE'YE BIRAKILMASIN"
"Havalimanını Türk Cumhurbaşkanına emanet etmek pek akıllıca bir seçim olmayabilir" diyerek Havalimanı'nın Türkiye'ye bırakılmamasını istedi.
TÜRKİYE'YE TERÖR İFTİRASI
Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın aldığını hatırlatan Erdemir, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terör örgütlerine destek verdiği" yalanını gerekçe olarak sundu.
ERDEMİR'İN İLK AĞLAMASI DEĞİL
ABD'deki kumpas davasına sahte delilleri taşımasıyla gündeme gelen firari CHP eski milletvekili Aykan Erdemir "Trump'tan Biden'a ABD Ulusal Güvenliğinin Gelecekteki Yolu" başlıklı rapordaki rolüyle yeniden gündeme gelmişti. Yazıda "ABD'nin ulusal çıkarları, Trump'ın Erdoğan gibi otokratlarla kişisel ilişkileri nedeniyle son dört yılda defalarca zarar görmüştür." ifadeleri dikkat çekiyor.
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