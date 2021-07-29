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Arhavi çamurdan temizlediler! Alkış ve dualarla uğurlandılar

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Giriş Tarihi: 29.07.2021 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021
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Arhavi çamurdan temizlediler! Alkış ve dualarla uğurlandılar

Selin vurduğu Artvin'in Arhavi ilçesindeki çalışmalara destek olmak için bölgeye giden 500’e yakın komando, bugün yapılan törenle birliklerine uğurlandı.

Arhavi ilçesinde geçtiğimiz hafta Perşembe günü şiddetli yağışlar sonrası Kapisre deresi taşarken, cadde ve sokaklar göle dönmüştü.

Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinde mahsur kalanlar botlarla kurtarılırken, 430 ev ve iş yeri zemin ve bodrum katları suyla dolmuş, araçlar sular altında kalmıştı.

İlçe merkezinde balçığa batan ev ve iş yerleri ile cadde ve sokaklarda 1 haftadır süren temizlik çalışmaları sona ererken, 500'e yakın jandarma komando, 118 AFAD gönüllüsü ile çevre il ve ilçelerden gelen belediye görevlilerinin de katıldığı ekipler, caddeleri çamur ve balçıktan temizledi.

İlçede temizlik çalışmalarının büyük ölçüde sona ermesinin ardından farklı illerden ilçeye gönderilen jandarma komandolar bu sabah törenle birliklerine uğurlandı.

Dağları terörden Arhavi'yi çamurdan temizleyen komandolar, AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından vatandaşlara dağıtılan Türk bayrakları, tulum ezgileri ve "En büyük asker bizim asker" tezahüratları ile uğurlanırken, Artvin Valisi Yılmaz Doruk ve İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri askerlere hizmetleri için teşekkür etti.

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