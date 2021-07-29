Arhavi çamurdan temizlediler! Alkış ve dualarla uğurlandılar

Dağları terörden Arhavi'yi çamurdan temizleyen komandolar, AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından vatandaşlara dağıtılan Türk bayrakları, tulum ezgileri ve "En büyük asker bizim asker" tezahüratları ile uğurlanırken, Artvin Valisi Yılmaz Doruk ve İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri askerlere hizmetleri için teşekkür etti.

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