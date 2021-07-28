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KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? GSB açıklaması...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.07.2021
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KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? GSB açıklaması...

KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KYK yurt başvuruları, YKS sonuçlarının adayların erişimine açılmasının ardından en çok merak edilen konulardan oldu. Lisans ve önlisans bölümlerinde eğitimini sürdürecek öğrenciler gelecek son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. İşte, KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? GSB açıklaması...

KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KYK yurt başvuruları, YKS sonuçlarının adayların erişimine açılmasının ardından en çok merak edilen konulardan oldu. Lisans ya da ön lisans eğitimi alma hayali kurdukları şehirlerdeki KYK yurtlarında barınmak isteyen adaylar detayları yakından takip ediyor. İşte, KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2021-YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacağını belirten Aygün, "Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına imkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık.

Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK yurt başvurusu için adaylar, YURTKUR'dan gelecek olan açıklamayı bekleyecek. KYK yurt başvurularına dair sürecin ne zaman başlayacağı ve takvimin ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi.

Yurt başvurularının yüz yüze eğitimle ilgili karar alındıktan sonra açıklanabileceği tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde tarihin netleşmesi halinde son gelişmeleri haberimizden okuyabilirsiniz.

BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2021 burs başvurularının her yıl olduğu gibi bu yılda eylül ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

Bu kapsamda net tarih belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

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