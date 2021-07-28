KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? GSB açıklaması...

KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KYK yurt başvuruları, YKS sonuçlarının adayların erişimine açılmasının ardından en çok merak edilen konulardan oldu. Lisans ya da ön lisans eğitimi alma hayali kurdukları şehirlerdeki KYK yurtlarında barınmak isteyen adaylar detayları yakından takip ediyor. İşte, KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2021-YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacağını belirten Aygün, "Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına imkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık.