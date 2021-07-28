Hasan Cevher'in şehit edildiği sırada ihmaller zinciri ortaya çıktı!

İFADESİNDEKİ "BUNU KARAKOLA GÖTÜRÜN" ÇELİŞKİSİ

Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in kendisinin karakola götürülmesi talimatını verdiğini söyleyen ancak oradan çıktığını belirten Nasuh Çulcu'nun bu ifadesi de iddialara göre çelişkili ve gerçek dışı bulundu. Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in söz konusu talimatı vermiş olması halinde Çulcu'nun karakola götürülmesi gerektiği öne sürülerek katil Çulcu'nun yalan söylediği iddia edildi. İddialara göre Polisevi'ne geri dönen Çulcu ifadesinde silahını çıkarınca orada bulunan 9 polisin kaçtığını öne sürdü. Çulcu ifadesinde; "Silahımı çıkararak doldurdum. İbrahim Komiser'e "Sen karışma" dedim. Ben silah çekince kaçıp gitti. Hatırladığım kadarıyla; Asım, Eser ve 5-6 kişi daha vardı. Silahımı çektikten sonra onlar da kaçtılar. Polisevi'ne yöneldim. Kimse bana engel olmaya çalışmadı. Yemekhaneye girdiğimde Hasan Cevher'in dışında kimse yoktu. Yanına elimde silahla gittim. Kafamı sallayıp "Kendimi de onu da vuracağım" dedim. Silahı elimde gördükten sonra kaçmaya çalıştı. Yerdeyken de bana hakaret etmeye devam etti. Ben hatırlamadığım sayıda hedef almadan kendisine ateş ettim. Aramızda yaklaşık 2-3 metre mesafe vardı. Kendimi kaybetmiştim. Öldürmek amacıyla ateş etmedim. Ne yaptığımı bilmiyordum" dedi.