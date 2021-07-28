Cumhuriyet yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun avukatı FETÖ borsasının organizatörü çıktı! Dikkat çeken gelişme

YOĞUN İRTİBATLI

Akalın'ın sadece şüpheli bir polis memuruyla toplam 176 kez Facetime üzerinden arama kaydına rastlandı. Bir diğer polisle ise arasında 328 kez etkileşim sağlandığı tespit edildi. Akalın ve 4 polis memurunun FETÖ dosyasının takibi için gerçekleştirilen eylemlerin olduğu süre zarfında, yoğun iletişim ve ortak baz kayıtlarına rastlandı.

İLK AKALIN İRTİBATA GEÇTİ

İddianameye göre hakkında Akalın, FETÖ soruşturması yürütülen iş insanı Ş.Ç.'nin avukatı Mehmet İplikçioğlu ile ilk olarak 1 Mart'ta Whatsapp'la irtibata geçti. "Mehmet ağabeyciğim iyi geceler. Yarın müsaitliğiniz olur mu 11 gibi?" şeklinde mesaj attı. İplikçioğlu da "Yarın 11.30 daha rahat olur" diyerek ofisine davet etti.