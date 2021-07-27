Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan kritik Angola görüşmesi sonrasında ortak basın toplantısında son dakika açıklamaları

TİCARET HACMİNDE YENİ HEDEF

İstiyoruz ki üst düzey ziyaretleri de başlatmış olalım. Burada ağırlıklı olarak savunma sanayine yönelik, turizmde ekonomide sağlıkta birçok neler yapabiliriz. Bunları yerinde değerlendirelim istiyoruz. Değerli dostum Lourenço'yla birçok adımları atacağımıza inanıyorum. Bugün burada ilk adımı attık. 10 kadar anlaşma imzalandı. Bunları tabi hayata geçirmek şart. Şuan da ticaret hacmimiz 176 milyon dolar. Bu iki güçlü ülke için bu ticaret hacmi çok ama çok hafif. İlk etapta mutabakatımız 500 milyon dolara ulaşmak. Afrika'da ne tür sıkıntılar yaşıyor, Angola'da uzaktan da olsa takip ettik biliyoruz. Türkiye, terörle mücadelede her zaman kendisini ispatlamış bir ülke olarak özellikle Angola'nın da yanında yer alacaktır. Ben değerli dost Lourenço şahsında tüm buradan halkına selam ve sevgilerimi gönderiyorum.