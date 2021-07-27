Son dakika: Angola Cumhurbaşkanı Türkiye'de | Başkan Erdoğan törenle karşıladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Laurenço'yu resmi törenle karşıladı.

Başkan Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Laurenço'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İki ülke marşlarının okunmasının ardından Laurenço, tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı. Liderler, daha sonra heyetlerinde bulunan bakanları tek tek tanıttı. Fotoğraf çekiminin ardından Erdoğan ve Laurenço, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.





Türk heyetinde; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu hazır bulundu.

A Haber Muhabiri Lamia Ayhan'ın aktardığı bilgiye göre, iki ülke arasında Cumhurbaşkanı düzeyindeki bu ilk ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Angola ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi imkânları ele alınacak.

Angola halen OPEC ve Portekizce Konuşan Ülkeler Topluluğu Dönem Başkanlıklarını yürütmekte olduğu cihetle, yapılacak başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerde ayrıca, Afrika başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler değerlendirilecek.