Adalet Bakanlığı son dakika: Hakimlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? 1000 hakim ve savcı alımı...
Hakimlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hakim ve savcı olarak görev almak isteyen vatandaşlar şimdiden çalışmalara başladı. Bakan Abdulhamit Gül'ün açıklamalarının ardından başvuru sürecini merak eden adaylar, detayları soguluyor. İşte, Hakimlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? 1000 hakim ve savcı alımı...
Hakimlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? 1000 hakim ve savcı alımı hangi tarihte yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, hakim savcı alımı hakkında müjdeli haberi duyurdu. 1000 hakim savcı alımı yapılacağı açıklamasının ardından gözler başvuru tarihleri ve alım yapılacak illere çevrildi. İşte, Hakimlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?
1000 HAKİM SAVCI ALIMI HANGİ İLLERE YAPILACAK?
Hakim savcı alımı yıl sonunda gerçekleştirilecek. Ancak başvuru tarihi, şartlar ve alım yapılacak iller listesini gösteren ilan heünz yayımlanmadı. Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak 1000 hakim savcı alımı konusunda detaylar belli oldunuğnda ahaber.com.tr'de yer alacak.
ADALET BAKANI GÜL AÇIKLADI
Yıl sonunda hakim savcı alımı yapılacağı müjdesini veren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yıl sonunda hakim savcı alımı yapacağız. Yıl sonunda bin kişi hukuk fakültesi mezunlarından, avukatlıktan, idari yargı hakimliği ve adli yargı için hakim savcı alımı inşallah gerçekleşmiş olacak" dedi.
Mezun olan öğrencilere, Mecelle'de ifade edilen hakimlik tanımının meslek hayatları boyunca daima bir prensip olarak akıllarında tutmaları tavsiyesinde bulunan Bakan Gül, "Mecelle'de hakimi tanımlarken 'hakîm; fehîm, müstakîm, emîn, mekîn ve metîn' olarak tarif edilir. Yani hakim bilgedir, anlayış sahibidir, basiret sahibidir, saygındır, güvenilirdir, dosdoğrudur, hiç kimsenin önünde eğilmez ve metin sağlam bir karakterdir diye tanımlanmıştır. İşte sizler de bu mesleğe girdiğinizde bu anlayış içerisinde olacağınıza inanıyorum." diye konuştu.
ADLİ VE İDARİ YARGI HAKİM VE SAVCISI OLMA ŞARTLARI NELER?
Adli ve idari yargı hâkim ve savcı adayı olma şartları 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 8 inci maddesinde sayılmış olup, bunlar;
Türk vatandaşı olmak,
Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,
Adli yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, İdarî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere ihtiyaç oranında, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,
Kamu haklarından yasaklı olmamak,
Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
Hakimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak,
Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,
Yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı göstermek,
Hakimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak,
Avukatlık mesleğinden adaylığa geçmek isteyenler için; 8 inci maddenin (ı) bendi hariç diğer şartları taşımakla birlikte, mesleklerinde fiilen en az üç yıl çalışmış, giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle kırkbeş yaşını doldurmamış ve kendi aralarında yapılacak olan yazılı yarışma sınavında ve mülâkatta başarılı olmak, şarttır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Adalet Bakanlığı son dakika: Hakimlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? 1000 hakim ve savcı alımı...
- ŞOK'tan temmuz ayının son haftasına özel kampanya! 28 Temmuz ŞOK Aktüel kataloğunda hangi ürünler var?
- İl dışı tayinler ne zaman? 2021 MEB öğretmen iller arası atama başvuruları ne zaman? Başvuru ve şartlar...
- LGS ikinci tercihler ne zaman bitiyor? 2021 LGS lise 1. yerleştirmeye esas nakil işlemleri nasıl yapılır? MEB takvimi!
- Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Bu hafta Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı yapılacak mı? Neler görüşülecek?
- İl içi görevden ayrılma işlemleri ne zaman? 2021 MEB öğretmen il içi ilişik kesme nasıl yapılır? Son gelişmeler...
- Geri sayım başladı! Okullar ne zaman açılacak? MEB 2021-2022 ilkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim olacak mı?
- Muharrem ayı ne zaman başlıyor? 2021 Aşure Günü ne zaman, ayın kaçında başlıyor? Diyanet takvimi!
- AÖL online sınav giriş: 2021 açık lise telafi sınav giriş nasıl yapılır? AÖL ek sınav ne zaman bitiyor? Sonuçlar...
- Öğretmen il içi tayinler açıklandı mı? e-Devlet ve MEBBİS il içi atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
- Son dakika: Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı Kovid-19 izni devam edecek mi? CTE son duyurular...
- Galatasaray PSV maçı ne zaman, hangi gün? 2021 Şampiyonlar Ligi GS PSV rövanş maçı hangi kanalda?