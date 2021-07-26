Türkiye'den Avusturya'ya 'Afgan mülteciler' cevabı! Türkiye göç dalgasını üstlenmeyecek
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Avusturya'ya Afgan mülteciler konusuyla ilgili tepki gösterildi. Açıklamada, ''Avusturya Şansölyesi Sebastian Kurz'un bir gazeteye verdiği mülakatta, Afgan mülteciler için Türkiye'yi 'daha doğru yer olarak' işaret eden ifadelerini hayretle karşıladık'' denildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Avusturya Şansölyesi Sebastian Kurz'un bir gazeteye verdiği mülakatta, Afgan mülteciler için Türkiye'yi 'daha doğru yer olarak' işaret eden ifadelerini hayretle karşıladık'' ifadelerine yer verildi.
Yapılan açıklamada şu şekilde:
Avusturya Şansölyesi Sebastian Kurz'un bir gazeteye verdiği mülakatta, Afgan mülteciler için Türkiye'yi "daha doğru yer olarak" işaret eden ifadelerini hayretle karşıladık. Herşeyden önce, Türkiye, Şansölye Kurz'un ifade ettiği gibi Afganistan'a komşu bir ülke değildir.
"TÜRKİYE YENİ BİR GÖÇ DALGASINI ÜSTLENMEYECEKTİR"
Bütün dünyayı etkileyen ve herkesin ortak meselesi olan düzensiz göç sorununu çözmek için ortak çabayı ve işbirliğini vurgulamak yerine, "göçmenler buraya gelmesin, başka yere gitsin" şeklindeki tutum hem bencilce, hem de kimseye faydası olmayan bir yaklaşımdır. Türkiye, bölgeden kaynaklanan kitlesel bir göç krizinin sonuçlarına katlanmayacak ve yeni bir göç dalgasını da üstlenmeyecektir.
TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ'NİN SINIR MUHAFIZI VEYA SIĞINMACI KAMPI DEĞİLDİR
Bu tutumumuzu her vesileyle ve her düzeyde muhataplarımıza iletiyor, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin sınır muhafızı veya sığınmacı kampı olmayacağını vurguluyoruz.
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