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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.07.2021
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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle açık cezaevi mahkumlarının evlerine dönemsine izin verilmişti. Mahkum ve mahkum yakınları tarafından ilgiyle takip edilen açık cezaevi izin tarihleri ile ilgili beklenen açıklama geldi. İşte, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ceza Tevfik Evleri, uzun süredir gündemden düşmeyen "Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?" sorusunun yanıtını açıkladı. Mahkum ve mahkum ailelerinin merak ettiği CTE açıklamasına göre Mayıs ayında bitecek olan açık cezaevi izinleri uzatıldı. İşte, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Açık cezaevi izinleri uzatılıp uzatılmadığına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

İşte son gelişmeler;

"5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "24/05/2021 tarih ve 13588366-149-684 sayılı yazıları ile COVID -19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID -19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."

Yayımlanan karara göre mahkumlar, 31 Temmuz tarihine kadar izinli olarak sayılacak.

O tarihte yeni bir karar alınıp alınmayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

Salgının devam etmesi halinde bu süre, Sağlık Bakanlığı'nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 2 kez uzatılabilecek.

Böylelikle salgının sürmesi durumunda koronavirüs izin süresinin en fazla 31 Temmuz 2021'e kadar uzatılabilmesi öngörülüyor.

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