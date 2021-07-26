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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 26 Temmuz Pazartesi vaka tablosu .

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Giriş: 26.07.2021 20:45
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günlük vaka, aşılama ve vefat sayılarını içeren günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti.
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