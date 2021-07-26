Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev AK Parti heyetini kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabulde, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her alanda başarıyla geliştiği kaydedildi, devlet başkanları arasındaki düzenli temasların ilişkilerin genişletilmesindeki özel rolü vurgulandı.