Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev AK Parti heyetini kabul etti
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başkanlığındaki AK Parti heyeti, temaslarda bulunmak için geldikleri Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabulde, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her alanda başarıyla geliştiği kaydedildi, devlet başkanları arasındaki düzenli temasların ilişkilerin genişletilmesindeki özel rolü vurgulandı.
Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) ile AK Parti arasındaki iş birliği konularının ele alındığı görüşmede, partiler arasındaki ilişkilerin ikili ilişkilerin gelişmesinde önemli rol oynadığı kaydedildi, iki ülkenin çeşitli kurum temsilcilerinin karşılıklı ziyaretlerinin önemine değinildi.
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki iş birliklerinin perspektifleri hakkında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede taraflar, iki ülke arasındaki ilişkilerin genişlemeye devam edeceğine olan güvenlerini dile getirdi.
Kabulde, Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala, Genel Sekreter Fatih Şahin, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, Genel Başkanvekili Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Genel Sekreter Yardımcısı Türk İslam Karakoç ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da hazır bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM marketlerde indirim fırtınası yaşanıyor! 27 Temmuz 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Üniversite adayları heyecan içinde! 2021 YKS sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sonuç sorgulama nasıl yapılır?
- Ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı? 2021-2022 MEB ücretli öğretmenlik başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav itiraz sonuçları açıklandı mı? 2021 MEB atama tercihleri ne zaman yapılacak?
- Altın fiyatları başka yöne cereyan edecek! Alım-satım yapacaklara uyarı! Ağustos ayında...
- YKS sonuçları son dakika açıklandı mı? 2021 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıklamaları...
- İşçi zammı son dakika: Taşeron ve kamu işçisi seyyanen zam son durum! Toplu sözleşme ile zamlı maaş ne zaman açıklanacak?
- KPSS sınav giriş yerleri sorgulama: 2021 Lisans KPSS sınav giriş belgesi nereden, nasıl görüntülenir? ÖSYM açıkladı!
- LGS 2. tercihler ne zaman? MEB 2021 LGS 1. yerleştirmeye esas nakil tercih başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?
- sonuc.meb.gov.tr: LGS tercih sonuçları sorgulama! 2021 MEB LGS 1. yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?
- DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? DGS sınav sonuçları belli oldu mu?
- PTT 55 bin personel alımı ne zaman, olacak mı? PTT personel alımı başvuru tarihi açıklandı mı?