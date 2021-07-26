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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı taşıyan uçağın camına kuş çarptı! Uçak Adana'ya acil iniş yaptı

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Giriş Tarihi: 26.07.2021 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı taşıyan uçağın camına kuş çarptı! Uçak Adana'ya acil iniş yaptı

Son dakika haberi...Gaziantep'ten havalanan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın bulunduğu uçağın camı kuş çarpması sonucu çatladı, uçak Adana 10. Tanker Üs Komutanlığına acil iniş yaptı. Bakan Akar ve komutanların durumu hakkında da bir açıklama yapıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bulunduğu uçağın camının kuş çarpması sonucu çatladığı, uçağın acil iniş yaptığı öğrenildi.

GAZİANTEP'TEN AYRILDI

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye'nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği sınır hattındaki 2. Ordu İleri Komuta Yeri'ndeki inceleme ve denetlemelerinin ardından Gaziantep'ten ayrıldı.

ADANA'YA ACİL İNİŞ

Gaziantep Havalimanı'ndan Vali Davut Gül, İkinci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından uğurlanan Akar ve komutanları taşıyan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçağın camının kalkıştan kısa süre sonra kuş çarpması sonucu çatladığı öğrenildi.

HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM YOK

Bunun üzerine rotasını en yakın havalimanına çeviren uçağın Adana'daki 10. Tanker Üs Komutanlığı'na acil iniş yaptığı, Bakan Akar ve komutanlarla ilgili herhangi bir olumsuz durumun olmadığı öğrenildi.

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