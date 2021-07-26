Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı taşıyan uçağın camına kuş çarptı! Uçak Adana'ya acil iniş yaptı
Son dakika haberi...Gaziantep'ten havalanan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın bulunduğu uçağın camı kuş çarpması sonucu çatladı, uçak Adana 10. Tanker Üs Komutanlığına acil iniş yaptı. Bakan Akar ve komutanların durumu hakkında da bir açıklama yapıldı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bulunduğu uçağın camının kuş çarpması sonucu çatladığı, uçağın acil iniş yaptığı öğrenildi.
GAZİANTEP'TEN AYRILDI
Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye'nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği sınır hattındaki 2. Ordu İleri Komuta Yeri'ndeki inceleme ve denetlemelerinin ardından Gaziantep'ten ayrıldı.
ADANA'YA ACİL İNİŞ
Gaziantep Havalimanı'ndan Vali Davut Gül, İkinci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından uğurlanan Akar ve komutanları taşıyan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçağın camının kalkıştan kısa süre sonra kuş çarpması sonucu çatladığı öğrenildi.
HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM YOK
Bunun üzerine rotasını en yakın havalimanına çeviren uçağın Adana'daki 10. Tanker Üs Komutanlığı'na acil iniş yaptığı, Bakan Akar ve komutanlarla ilgili herhangi bir olumsuz durumun olmadığı öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliye yeni kazanç fırsatı! İkinci tazminat hakkı bulunuyor! İş yerinden çıkarılmaları halinde...
- Ödemelerde artış yaşandı! Başvurana 1125 TL ödeme yapılacak! Vakıflar Genel Müdürlüğü son dakika açıkladı...
- Son dakika: Yasaklar yeniden gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı...
- Kıdem tazminatı için flaş detay! Maaş kesintisi sonlanabilir! Sigortanız 1 Ekim 2008'den önce başlıyorsa...
- Okulların açılma tarihi ertelenecek mi? MEB ile ilkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? Bakan Selçuk tarih verdi...
- BİM marketlerde indirim fırtınası yaşanıyor! 27 Temmuz 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Üniversite adayları heyecan içinde! 2021 YKS sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sonuç sorgulama nasıl yapılır?
- Ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı? 2021-2022 MEB ücretli öğretmenlik başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav itiraz sonuçları açıklandı mı? 2021 MEB atama tercihleri ne zaman yapılacak?
- Altın fiyatları başka yöne cereyan edecek! Alım-satım yapacaklara uyarı! Ağustos ayında...
- YKS sonuçları son dakika açıklandı mı? 2021 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıklamaları...
- İşçi zammı son dakika: Taşeron ve kamu işçisi seyyanen zam son durum! Toplu sözleşme ile zamlı maaş ne zaman açıklanacak?