Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı taşıyan uçağın camına kuş çarptı! Uçak Adana'ya acil iniş yaptı

HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM YOK

Bunun üzerine rotasını en yakın havalimanına çeviren uçağın Adana'daki 10. Tanker Üs Komutanlığı'na acil iniş yaptığı, Bakan Akar ve komutanlarla ilgili herhangi bir olumsuz durumun olmadığı öğrenildi.