Sağlık Bakanı Fahrettin Koca teşekkür ederek duyurdu! Bir ilimiz daha mavi oldu

"TEDBİRLİ OLMAZ VE AŞI OLMAZSAK SALGINI DURDURMAK ÇOK UZUN SÜREBİLİR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ne yapalım, böyle oldu, diyemeyiz. Tedbirli olmaz ve aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tedbirli olmaz ve aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, kaybettiğimiz sevdiklerimizi düşünün ve aşınızı olun. 'Ne yapalım, böyle oldu' diyemeyiz. Hemen yapacağımız şeyler var! Covid-19'la mücadelenin kurallarına uymaz ve aşımızı hemen ilk fırsatta yaptırmazsak, salgını durdurmak uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, yaşadığımız kısıtları, maddi ve manevi kayıpları düşünün. Ne çok insanı kaybettiğimizi hatırlayın. Salgın aşısız yenilmez. Aşınızı olun" ifadelerine yer verdi.