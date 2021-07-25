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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca teşekkür ederek duyurdu! Bir ilimiz daha mavi oldu

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.07.2021 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca teşekkür ederek duyurdu! Bir ilimiz daha mavi oldu

Amasya, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan günlük koronavirüs tablosunda yüzde 75,1’lik aşılama oranıyla mavi kategoride yer aldı. Bu sıcak gelişme sonrası sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "AMASYA MAVİYE GEÇTİ. Amasya artık düşük riskli iller arasında. En az bir doz aşı olanların oranı %75’in üzerinde. Salgınla mücadelenin kurallarına uyum yüksek. Amasya’yı kutluyoruz. Mavi haberlerimiz çok olsun!" ifadelerini kullandı.

Amasya, koronavirüs tablosunda yüzde 75,1'lik aşılama oranıyla mavi kategoriye girdi. Amasya bu oranla Türkiye'de mavi kategoride yer alan 6., Karadeniz bölgesinde de ilk il oldu. Daha önce Kırklareli, Edirne, Çnanakkale, Balıkesir ve Muğla yüzde 75 aşılama oranını geçmişti.

AMASYA VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Amasya Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada halka teşekkür edildi.

"Sizlerin duyarlılığı ile uyguladığımız yerinde ve etkin yöntemlerle aşılamada %75.1'lik oranla 'Mavi' iller arasında yer aldık. Bundan sonraki nihai hedefimiz ise halkımızın, özellikle de gençlerimizin desteğiyle aşılamada %100'e ulaşmaktır" denildi.

BAKAN KOCA'DAN TEŞEKKÜR

Mavi haberlerinin çok olmasını temenni eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "AMASYA MAVİYE GEÇTİ. Amasya artık düşük riskli iller arasında. En az bir doz aşı olanların oranı %75'in üzerinde. Salgınla mücadelenin kurallarına uyum yüksek. Amasya'yı kutluyoruz. Mavi haberlerimiz çok olsun!" ifadelerini kullandı.

"TEDBİRLİ OLMAZ VE AŞI OLMAZSAK SALGINI DURDURMAK ÇOK UZUN SÜREBİLİR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ne yapalım, böyle oldu, diyemeyiz. Tedbirli olmaz ve aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tedbirli olmaz ve aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, kaybettiğimiz sevdiklerimizi düşünün ve aşınızı olun. 'Ne yapalım, böyle oldu' diyemeyiz. Hemen yapacağımız şeyler var! Covid-19'la mücadelenin kurallarına uymaz ve aşımızı hemen ilk fırsatta yaptırmazsak, salgını durdurmak uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, yaşadığımız kısıtları, maddi ve manevi kayıpları düşünün. Ne çok insanı kaybettiğimizi hatırlayın. Salgın aşısız yenilmez. Aşınızı olun" ifadelerine yer verdi.

SON 24 SAATTE 14 BİNİN ÜZERİNDE YENİ VAKA

Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 55 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 14 bin 230 oldu.

14 bin 230 yeni vaka! 25 Temmuz tablosu açıklandı 14 BİN 230 YENİ VAKA! 25 TEMMUZ TABLOSU AÇIKLANDI

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