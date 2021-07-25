Yakıt ve zamandan tasarruf sağlayacaklar! 30 dakikalık yol Salarha Tüneli ile 5 dakikaya inecek

25 DAKİKA AZALACAK

Rize merkezi, Salarha Vadisi'ne bağlayacak çok önemli bir tünel imalatının bulunduğu yerde olduklarına işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde bu tünelin bir tüpünü trafiğe açmıştık. Önemli bir rahatlama sağladı özellikle Rize merkezde. İnşallah önümüzdeki günlerde yine İkizdere Tüneli ve Salarha Tüneli'nin açılışını Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde tekrar Rize'ye gelecekler, ulaşım açısından çok önemli kritik pozisyondaki iki tünelimizin de açılış törenine katılacaklar. Rize merkezin Salarha Vadisi'ne ulaşması için çok önemli, büyük bir proje Salarha Tüneli. Yolu yaklaşık 9 kilometre kısaltıyor, seyahat süresinde de yaklaşık 25 dakikaya kadar varan kazanımlar elde edeceğiz yani yakıttan, zamandan ve egzoz emisyonunun azalmasından olağanüstü faydalar sağlayacak Rize ve Türkiye."

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER BAŞLAYACAK

Karaismailoğlu, Salarha Tüneli'nin, Salarha Vadisi'ne çıkışından sonra Muradiye arasındaki bölünmüş yolun da ihalesini yaptıklarını belirterek, hem tünelin bağlantı yolları hem de Muradiye tarafıyla ilgili olan bu önemli gelişmeye ilişkin çalışmalara ilerleyen günlerde başlayacaklarına dikkati çekti.

Türkiye'nin her noktasında olduğu gibi bölgesel kalkınmayı topyekun tamamlayacaklarına işaret eden Karaismailoğlu, bu doğrultuda projelerin hızla devam ettiğini dile getirdi.

Karaismailoğlu, "Diğer devam edem projelerimizin bir an önce bitirilip hayata geçirilmesi için de önemli çalışmalarımız var. Sayın Valimiz ve milletvekillerimizle bir ekip olarak Rize'nin ve Türkiye'nin geleceği için önemli adımlar atıyoruz." dedi.