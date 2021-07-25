CHP’li eski vekil Berhan Şimşek ile Taceddin Kutay arasında canlı yayında Kuva-yi Milliye tartışması!

"KILIÇDAROĞLU İLE KUVA-Yİ MİLLİYE'NİN NE ALAKASI VAR"

Sözlerine devam eden Berhan Şimşek'e bir tepki de siyaset bilimci Taceddin Kutay'dan geldi.

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kuva-yi Milliye ile ne alakası var" diyen Taceddin Kutay'a Berhan Şimşek "Ne diyorsun sen, haddini bil, adam mısın, bir de papyon takmışsın" diyerek tepki gösterdi.

Karşılıklı söz kavgasının devam etmesi üzerine sunucu Hande Aydemir, araya girmek zorunda kaldı.