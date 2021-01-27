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Son dakika: Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan CHP'li Berhan Şimşek'in Cuma hutbesi iftirasına tepki

Son dakika haberleri... CHP'li 'in Cuma hutbelerinin ’nde hazırlandığı iftiralarına ’ndan yalanlama geldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.01.2021 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021
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Son dakika: Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan CHP'li Berhan Şimşek'in Cuma hutbesi iftirasına tepki

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek'in Cuma hutbelerinin AK Parti Genel Merkezi'nde hazırlandığına dair iddiasının asılsız olduğu belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı çirkin iddialar hakkında yasal yollara başvurulacağı kaydedildi

İşte Diyanet'ten yapılan açıklama;

Eski milletvekili Berhan Şimşek'in katıldığı bir televizyon programında Diyanet İşleri Başkanlığımızın hutbelerinin AK Parti Genel Merkezi'nde hazırlandığına dair iddiası, gerçeği yansıtmamaktadır. Her Cuma camilerde irad edilen hutbelerimiz, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze bağlı uzman ekiplerimiz tarafından hazırlanmaktadır. Şimşek'i gerçek dışı iddiasından dolayı kınadığımızı, kendisi hakkında yasal yollara başvuracağımızı belirtmek istiyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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