KKTC'den BMGK'nin ilkesiz 'Kapalı Maraş' açıklamasına kınama

"KIBRIS'TA İKİ HALK VE İKİ EGEMEN DEVLET OLDUĞU GERÇEĞİNİ HATIRLATMAK İSTERİZ"

BM Genel Sekreteri'nin Nisan'da Cenevre'de gerçekleştirilen gayriresmi Kıbrıs görüşmesinin ardında, sahadaki gerçeklere dayanarak, Kıbrıs'ta iki taraf arasında resmi müzakereleri başlamak için ortak bir zemin olmadığını kabul ettiği kaydedilen açıklamada, böyle bir zeminin oluşturulması için Üst Düzey BM Görevlisi Jane Holl Lute'un çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

Açıklamada, "Güvenlik Konseyi Başkanı'nın sözde 'Kıbrıs halkının' istekleri doğrultusunda siyasi eşitliğe sahip iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyona dayalı kalıcı, kapsamlı ve adil bir çözüme olan bağlılıktan ve Genel Sekreter'e verdiği destekten söz etmesini ciddi bir çelişki olarak görüyoruz. Bu vesileyle, Kıbrıs'ta, egemen eşit ve eşit uluslararası statü hakkına sahip iki halk ve iki egemen devlet olduğu gerçeğini hatırlatmak isteriz." değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, Cenevre'de düzenlenen 5+BM gayriresmi toplantısı sırasında yaptığı öneriler zemininde Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne dayalı sürdürülebilir, kazan-kazan bir anlaşmaya varılması çabalarına devam edeceği de vurgulandı.