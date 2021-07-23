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Son dakika | İstanbul'da kaç milyon doz aşı yapıldı? Vali Ali Yerlikaya son durumu açıkladı

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Giriş Tarihi: 23.07.2021 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021
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Son dakika | İstanbul'da kaç milyon doz aşı yapıldı? Vali Ali Yerlikaya son durumu açıkladı

Son dakika haberi... Türkiye koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmalarına son sürat devam ediyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kentte yapılan aşılama çalışmalarında son durumu aktardı. Vali Yerlikaya kentte şimdiye kadar, 22 Temmuz itibarıyla 1'inci doz, 7 milyon 346 bin 727 ile yüzde 63.1, 2'nci doz 3 milyon 951 bin 911 kişi, 3'üncü doz ise 540 bin 890 ile toplamda 11 milyon 839 bin 528 doz aşı yapıldığını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul genelindeki aşı verilerini açıkladı. Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "22 Temmuz itibarıyla 1'inci doz, 7 milyon 346 bin 727 ile yüzde 63.1, 2'nci doz 3 milyon 951 bin 911 kişi, 3'üncü doz ise 540 bin 890 ile toplamda 11 milyon 839 bin 528 doz aşı yapıldı" ifadelerine yer verdi. Öte yandan İstanbul Valiliği'nden yapılan başka bir açıklama da ise, "İstanbul'da ikamet eden ancak tatilde yada şehir dışında olanlarda bulundukları yerlerde aşı olabilmektedirler" denildi.

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