Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza!

Çarpmanın etkisiyle çelik bariyerler yerinden söküldü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan sürücü Yılmaz'a, bir kamyon şoförü suni teneffüs ve kalp masajı yaptı.