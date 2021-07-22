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İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem | Son depremler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.07.2021
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İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Son dakika haberine göre: Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında en küçüğü 3.6 ve en büyüğü 4.2 olmak üzere peş peşe depremler meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, ilk deprem saat 20.58'de merkez üssü Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Karaburun'a 52.85 kilometre uzaklıktaki depremin derinliği ise 6.91 kilometre olarak belirlendi.

Bu depremden 30 dakika sonra saat 21.28'de merkez üssü yine Ege Denizinin Karaburun açıklarında 3.5 büyüklünde ikinci deprem meydana geldi. Karaburun'a 29.45 kilometre uzaklıktaki depremin derinliği ise 7.06 kilometre olarak ölçülürken saat 02.03 sıralarında yine aynı bölgede 3.7 büyüklünde üçüncü deprem meydana geldi.

Karaburun'a 41.09 kilometre uzaklıktaki depremin derinliği ise 25.06 olarak kaydedildi. Bu depremden 16 dakika sonra 02.19 sıralarında merkez üssü yine Karaburun açıklarında 3.6 büyüklünde dördüncü deprem meydana geldi. Karaburun'a 39.65 kilometre uzaklıktaki depremin derinliği ise 21.12 kilometre olarak ölçüldü.

İzmir ile bazı ilçelerinden hissedilen depremlerde ilk belirlemelere göre herhangi bir yıkıma yol açmadı.

Öte yandan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), birinci depremi 3.5, ikinci depremi 3.9, diğerlerini de 4.1 ve 4.0 olarak duyurdu.

32 DAKİKA ARAYLA 2 DEPREM

Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında gece saatlerinde meydana gelen depremlerin ardından 32 dakika arayla 2 deprem daha meydana geldi.



AFAD verilerine göre; ilk deprem saat 03.48'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Karaburun'a 40.65 kilometre uzaklıktaki depremin derinliği ise 21.95 kilometre olarak belirlendi. İkinci deprem de saat 04.20 sıralarında 4.2 büyüklünde gerçekleşti. Karaburun'a 40.94 kilometre uzaklıktaki depremin derinliği 23.10 kilometre olarak kaydedildi.

SON DEPREMLER

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer 
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    
2021.07.22 05:55:35  38.9787   26.0527        7.2      -.-  3.0  -.-   EGE DENIZI
2021.07.22 05:44:44  38.9552   26.0830        9.8      -.-  2.3  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2021.07.22 05:43:13  38.9422   26.0502        8.3      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI
2021.07.22 05:39:56  39.0003   26.0982        6.0      -.-  2.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2021.07.22 05:39:12  39.0183   26.0800        7.8      -.-  2.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2021.07.22 05:36:35  38.9360   26.0502        6.1      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI
2021.07.22 05:34:40  39.0208   26.0547       21.2      -.-  2.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2021.07.22 05:29:34  38.9418   26.0443        9.9      -.-  3.3  3.4   EGE DENIZI
2021.07.22 05:26:28  39.0223   26.0463       15.6      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI
2021.07.22 05:10:53  38.9690   26.0693       10.0      -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2021.07.22 05:09:17  38.9787   26.0165        2.4      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI
2021.07.22 05:08:24  38.9535   26.0428        8.2      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI
2021.07.22 05:03:23  38.9627   26.0495        7.8      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI
2021.07.22 05:02:24  38.9902   26.0387        7.2      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI
2021.07.22 04:59:50  38.9335   26.0478       11.9      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI
2021.07.22 04:59:24  38.9100   26.0105       24.0      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI
2021.07.22 04:54:42  38.9818   26.0845        7.5      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2021.07.22 04:47:36  39.0277   26.1030        5.0      -.-  2.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2021.07.22 04:43:34  38.9570   26.0645        8.1      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI
2021.07.22 04:41:05  38.9510   26.0800        8.3      -.-  3.8  4.0   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2021.07.22 04:37:08  38.9512   26.0708        8.4      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI
2021.07.22 04:35:30  39.0212   26.1082        6.8      -.-  2.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2021.07.22 04:31:57  38.9890   26.0825        6.5      -.-  3.3  3.3   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2021.07.22 04:28:26  38.9835   26.0922        8.6      -.-  3.3  3.3   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2021.07.22 04:23:24  38.9410   26.0537        7.6      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI
2021.07.22 04:20:21  38.9535   26.0768        7.9      -.-  4.3  4.4   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2021.07.22 04:15:46  38.9412   26.0812        7.3      -.-  2.3  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2021.07.22 04:12:18  38.9412   26.0638       17.3      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI
2021.07.22 04:09:32  39.7883   41.0157        7.4      -.-  2.0  -.-   GUZELYURT-PALANDOKEN (ERZURUM)
2021.07.22 04:07:47  38.9100   25.9812        9.8      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI
2021.07.22 04:05:27  39.0298   26.0813        5.4      -.-  2.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2021.07.22 04:03:04  38.9598   26.0673        7.8      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI
2021.07.22 03:59:21  38.9572   26.0770        7.8      -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2021.07.22 03:57:00  38.9618   26.0495        5.0      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI
2021.07.22 03:54:19  38.8583   25.9720       11.9      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI
2021.07.22 03:53:42  38.9837   25.9882        9.9      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI
2021.07.22 03:53:01  38.9783   26.0960       10.6      -.-  2.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2021.07.22 03:51:16  38.9567   26.0378       11.0      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI
2021.07.22 03:50:06  38.9472   26.0073       13.6      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI
2021.07.22 03:48:01  38.9835   26.0160        8.6      -.-  4.2  4.3   EGE DENIZI
2021.07.22 03:46:12  38.9682   26.0822        5.9      -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2021.07.22 03:44:42  38.9398   26.0517       10.0      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI 
2021.07.22 03:40:25  38.9705   26.0683        6.8      -.-  3.5  3.5   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2021.07.22 03:23:03  38.9415   26.0867        8.5      -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2021.07.22 03:17:59  38.9855   26.0583        8.2      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI
2021.07.22 03:13:27  38.9440   25.9972        7.8      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI
2021.07.22 03:12:12  38.9652   26.0858        8.3      -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2021.07.22 03:11:26  38.9983   26.0717        5.5      -.-  2.0  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

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