İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem | Son depremler

İzmir ile bazı ilçelerinden hissedilen depremlerde ilk belirlemelere göre herhangi bir yıkıma yol açmadı.

Öte yandan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), birinci depremi 3.5, ikinci depremi 3.9, diğerlerini de 4.1 ve 4.0 olarak duyurdu.