İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem | Son depremler
Son dakika haberine göre: Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında en küçüğü 3.6 ve en büyüğü 4.2 olmak üzere peş peşe depremler meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, ilk deprem saat 20.58'de merkez üssü Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Karaburun'a 52.85 kilometre uzaklıktaki depremin derinliği ise 6.91 kilometre olarak belirlendi.
Bu depremden 30 dakika sonra saat 21.28'de merkez üssü yine Ege Denizinin Karaburun açıklarında 3.5 büyüklünde ikinci deprem meydana geldi. Karaburun'a 29.45 kilometre uzaklıktaki depremin derinliği ise 7.06 kilometre olarak ölçülürken saat 02.03 sıralarında yine aynı bölgede 3.7 büyüklünde üçüncü deprem meydana geldi.
Karaburun'a 41.09 kilometre uzaklıktaki depremin derinliği ise 25.06 olarak kaydedildi. Bu depremden 16 dakika sonra 02.19 sıralarında merkez üssü yine Karaburun açıklarında 3.6 büyüklünde dördüncü deprem meydana geldi. Karaburun'a 39.65 kilometre uzaklıktaki depremin derinliği ise 21.12 kilometre olarak ölçüldü.
İzmir ile bazı ilçelerinden hissedilen depremlerde ilk belirlemelere göre herhangi bir yıkıma yol açmadı.
Öte yandan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), birinci depremi 3.5, ikinci depremi 3.9, diğerlerini de 4.1 ve 4.0 olarak duyurdu.
32 DAKİKA ARAYLA 2 DEPREM
Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında gece saatlerinde meydana gelen depremlerin ardından 32 dakika arayla 2 deprem daha meydana geldi.
AFAD verilerine göre; ilk deprem saat 03.48'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Karaburun'a 40.65 kilometre uzaklıktaki depremin derinliği ise 21.95 kilometre olarak belirlendi. İkinci deprem de saat 04.20 sıralarında 4.2 büyüklünde gerçekleşti. Karaburun'a 40.94 kilometre uzaklıktaki depremin derinliği 23.10 kilometre olarak kaydedildi.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ 2021.07.22 05:55:35 38.9787 26.0527 7.2 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI 2021.07.22 05:44:44 38.9552 26.0830 9.8 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 2021.07.22 05:43:13 38.9422 26.0502 8.3 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI 2021.07.22 05:39:56 39.0003 26.0982 6.0 -.- 2.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 2021.07.22 05:39:12 39.0183 26.0800 7.8 -.- 2.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 2021.07.22 05:36:35 38.9360 26.0502 6.1 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI 2021.07.22 05:34:40 39.0208 26.0547 21.2 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 2021.07.22 05:29:34 38.9418 26.0443 9.9 -.- 3.3 3.4 EGE DENIZI 2021.07.22 05:26:28 39.0223 26.0463 15.6 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI 2021.07.22 05:10:53 38.9690 26.0693 10.0 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 2021.07.22 05:09:17 38.9787 26.0165 2.4 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI 2021.07.22 05:08:24 38.9535 26.0428 8.2 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI 2021.07.22 05:03:23 38.9627 26.0495 7.8 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI 2021.07.22 05:02:24 38.9902 26.0387 7.2 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI 2021.07.22 04:59:50 38.9335 26.0478 11.9 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI 2021.07.22 04:59:24 38.9100 26.0105 24.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI 2021.07.22 04:54:42 38.9818 26.0845 7.5 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 2021.07.22 04:47:36 39.0277 26.1030 5.0 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 2021.07.22 04:43:34 38.9570 26.0645 8.1 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI 2021.07.22 04:41:05 38.9510 26.0800 8.3 -.- 3.8 4.0 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 2021.07.22 04:37:08 38.9512 26.0708 8.4 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI 2021.07.22 04:35:30 39.0212 26.1082 6.8 -.- 2.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 2021.07.22 04:31:57 38.9890 26.0825 6.5 -.- 3.3 3.3 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 2021.07.22 04:28:26 38.9835 26.0922 8.6 -.- 3.3 3.3 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 2021.07.22 04:23:24 38.9410 26.0537 7.6 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI 2021.07.22 04:20:21 38.9535 26.0768 7.9 -.- 4.3 4.4 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 2021.07.22 04:15:46 38.9412 26.0812 7.3 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 2021.07.22 04:12:18 38.9412 26.0638 17.3 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI 2021.07.22 04:09:32 39.7883 41.0157 7.4 -.- 2.0 -.- GUZELYURT-PALANDOKEN (ERZURUM) 2021.07.22 04:07:47 38.9100 25.9812 9.8 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI 2021.07.22 04:05:27 39.0298 26.0813 5.4 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 2021.07.22 04:03:04 38.9598 26.0673 7.8 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI 2021.07.22 03:59:21 38.9572 26.0770 7.8 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 2021.07.22 03:57:00 38.9618 26.0495 5.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI 2021.07.22 03:54:19 38.8583 25.9720 11.9 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI 2021.07.22 03:53:42 38.9837 25.9882 9.9 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI 2021.07.22 03:53:01 38.9783 26.0960 10.6 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 2021.07.22 03:51:16 38.9567 26.0378 11.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI 2021.07.22 03:50:06 38.9472 26.0073 13.6 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI 2021.07.22 03:48:01 38.9835 26.0160 8.6 -.- 4.2 4.3 EGE DENIZI 2021.07.22 03:46:12 38.9682 26.0822 5.9 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 2021.07.22 03:44:42 38.9398 26.0517 10.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI 2021.07.22 03:40:25 38.9705 26.0683 6.8 -.- 3.5 3.5 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 2021.07.22 03:23:03 38.9415 26.0867 8.5 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 2021.07.22 03:17:59 38.9855 26.0583 8.2 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI 2021.07.22 03:13:27 38.9440 25.9972 7.8 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI 2021.07.22 03:12:12 38.9652 26.0858 8.3 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 2021.07.22 03:11:26 38.9983 26.0717 5.5 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
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