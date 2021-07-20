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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan iki doz koronavirüs aşısı açıklaması: Çözüm için aşıyla kazanılacak bağışıklık şart

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Giriş Tarihi: 20.07.2021 Güncelleme Tarihi: 20.07.2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan iki doz koronavirüs aşısı açıklaması: Çözüm için aşıyla kazanılacak bağışıklık şart

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iki doz aşılamaya yönelik değerlendirmelerde bulundu. Kalıcı çözüm için aşıyla kazanılacak bağışıklığın şart olduğunu belirten Koca, "Bayramın tadını bozmadan dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iki doz aşılama hakkında yeni bir açıklamada bulundu.

İKİ DOZ AŞI GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN DÜŞÜŞÜ SAĞLAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İki doz aşı vaka sayılarının önünü keser. İki doz aşı vaka sayılarında artık geri dönüşü olmayacak düşüşü sağlar. Bayramın tadını bozmadan çok dikkatli olalım. Kalıcı çözüm, aşıyla kazanılacak bağışıklıktır. Bugünkü yeni vaka sayısı 8.780. TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE AKLIMIZDA OLSUN." ifadelerini kullandı.

BAKANLIKTAN YAN ETKİ AÇIKLAMASI

Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.

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Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.

YAN ETKİ OLURSA NE YAPMALI?

Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık

Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.)
Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

Yorgunluk
İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.


Hafif ateş, titreme

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

Baş ağrısı
Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

Kas/eklem ağrısı
İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

Kusma, ishal
Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz.

Vakalarda ciddi artış yaşandı VAKALARDA CİDDİ ARTIŞ YAŞANDI

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