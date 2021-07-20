Sağlık Bakanlığı 20 Temmuz 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar?

SON DAKİKA HABERLERİ | Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye'nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 46 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 8 bin 780 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.



Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 20 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 8 bin 780 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46 oldu.

Bir günde toplam 198 bin 537 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 4 bin 561 olarak kaydedildi.