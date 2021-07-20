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Sağlık Bakanlığı 20 Temmuz 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar?

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 20.07.2021 Güncelleme Tarihi: 20.07.2021
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Sağlık Bakanlığı 20 Temmuz 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar?

Sağlık Bakanlığı 20 Temmuz 2021'e ait koronavirüs (KOVİD-19) vaka ve vefat tablosunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabından Kurban Bayramı ve vaka sayılarına ilişkin uyarıda bulundu. Türkiye’nin Kovid-19 ile mücadelesinde son durum ne? Bugün Türkiye’de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi vefat etti? İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu…

SON DAKİKA HABERLERİ | Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye'nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 46 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 8 bin 780 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 20 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 8 bin 780 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46 oldu.

Bir günde toplam 198 bin 537 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 4 bin 561 olarak kaydedildi.

İŞTE GÜNÜN VAKA TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 62,89 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 34,06 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 63 milyon 831 bin 123'e yükseldi.

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 84,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırıklareli Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir Aydın, İzmir ve Tekirdağ takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA BİTLİS'TE
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 34,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Bitlis'i sırasıyla Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane takip etti.

8.780 yeni vaka tespit edildi! Veriler açıklandı 8.780 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ! VERİLER AÇIKLANDI

"BAYRAM SALGIN HASTALIK İÇİN FIRSATA DÖNÜŞMEMELİ"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarındaki artışı engelleyecek olan bir an evvel iki doz aşı olarak bağışıklık elde etmektir. Bayram salgın hastalık için fırsata dönüşmemeli. Sevinç ve teyakkuz bir arada olabilir " dedi.

19 TEMMUZ

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Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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