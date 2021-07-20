Dışişleri Bakanlığından AB'ye yönelik son dakika açıklaması: Kıbrıs gerçeklerinden ne kadar kopuk olduğunun yeni bir kanıtı

AB'NİN OLUMLU ROL OYNAMASI MÜMKÜN DEĞİL

Sırf AB dayanışması adına yapılan ve bizim için yok hükmündeki bu açıklama, AB içinde veto hakkını kötüye kullananan GKRY ve Yunanistan'ın sözcülüğünü ve avukatlığını yapmaktan öteye geçmemektedir. AB'nin bu tutumuyla Kıbrıs meselesinin çözümünde hiçbir olumlu rol oynaması mümkün değildir.