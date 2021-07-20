Dışişleri Bakanlığından AB'ye yönelik son dakika açıklaması: Kıbrıs gerçeklerinden ne kadar kopuk olduğunun yeni bir kanıtı
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Başkan Erdoğan'ın Kıbrıs ziyaretine ilişkin değerlendirmesine tepki gösterildi. Borrell'in açıklamasına yönelik " AB’nin Kıbrıs konusunda gerçeklerden ne kadar kopuk olduğunun yeni bir kanıtıdır." ifadeleri kullanıldı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Başkan Erdoğan'ın Kıbrıs ziyaretine yönelik ifadelerine tepki gösterildi.
GERÇEKLERDEN KOPUKSUNUZ
AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, Sayın Cumhurbaşkanımızın KKTC ziyaretinden sonra yaptığı açıklama, AB'nin Kıbrıs konusunda gerçeklerden ne kadar kopuk olduğunun yeni bir kanıtıdır.
AB'NİN OLUMLU ROL OYNAMASI MÜMKÜN DEĞİL
Sırf AB dayanışması adına yapılan ve bizim için yok hükmündeki bu açıklama, AB içinde veto hakkını kötüye kullananan GKRY ve Yunanistan'ın sözcülüğünü ve avukatlığını yapmaktan öteye geçmemektedir. AB'nin bu tutumuyla Kıbrıs meselesinin çözümünde hiçbir olumlu rol oynaması mümkün değildir.
KKTC'NİN ALDIĞI KARARLARA DESTEĞİMİZ TAMDIR
KKTC makamlarının Maraş konusunda aldığı kararlara desteğimiz tamdır. Bu kararlar Maraş'ta mülk sahiplerinin de haklarını korumaya yöneliktir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi, bu kararlar yeni mağduriyetler yaratmayacak, eski mağduriyetleri bertaraf edecektir.
SONLANDIRMAYA DAVET EDİYORUZ
Bu vesileyle AB'yi bir kez daha Ada'daki gerçekleri görmeye, ayrıca Kıbrıs Türklerini ve müktesep haklarını yok sayma politikasını sonlandırmaya davet ediyoruz.
NE OLMUŞTU?
Erdoğan ve Tatar'ın Maraş ile ilgili açıklamalarından derin endişe duyduğunu belirten Borrell, bunun "Maraş'ın statüsünü değiştirmeye yönelik tek taraflı ve kabul edilemez bir karar olduğunu" vurgulamıştı.
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