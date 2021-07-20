CHP'li Cihangir İslam ile İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın arasındaki mülteci krizi giderek büyüyor: Sosyal medyada engelledi

"AKŞENER'İ İYİ DİNLEYİN"

İslam Türkkan'a İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuyla bağlantılı bir konuşmasını hatırlatmış ve Türkkan'a cevaben "Akşener'i iyi dinleyin!" demiş ve eklemişti: "(...) Lütfü Bey'e ayna tuttum. Rahatsız oldu, aynaya bakanlar beni değil kendilerini gördü. İnsanların eşitliği benim için tartışılmazdır. Bir şey daha; 'Balkanlar işgalden önce Osmanlı toprağıydı' diyenler haklı. Peki Suriye ne toprağıydı? Suriye de Osmanlı değil miydi? Ben bu argümana yaslanmıyorum. Diyorum ki: 'İnsanlar canlarını zor kurtarmış bize sığınmış' Ne yapmalıyız? Bunu düşünün."