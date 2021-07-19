KKTC'de tarihi gün! Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı müjde ne olacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün başlayacak KKTC programında “Kuzey Kıbrıs Parlamentosu’nda açıklayacağım” dediği müjdeyi duyuracak. Bayram namazını Kıbrıs'ta kılacak Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 47’nci yıldönümü için yapılacak ‘Şöhretler Maçı’nın başlama vuruşunu da yapacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün ve yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kritik temaslarda bulunacak. Başkan Erdoğan'ın 20 Temmuz Barış Harekatı'nın yıldönümünde yapacağı ziyareti heyecanla bekleyen Kıbrıslı Türkler ziyaret öncesinde Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa'yı Erdoğan pankartlarıyla donattı.
Geniş bir heyetle Kıbrıs'a gelecek olan Erdoğan'ın bugün Lefkoşa'daki Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşecek "Bi Dünya Spor" etkinliğindeki, "Şöhretler Karması Futbol Müsabakası"nda, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile başlangıç vuruşunu yapması planlanıyor. Erdoğan, yarın bayram namazını da Kıbrıslılarla kılacak.
ERDOĞAN MÜJDE AÇIKLAYACAK
Başkan Erdoğan'ın geçen Cuma namazı sonrası yaptığı "Kuzey Kıbrıs'a, müjdesini orada parlamentoda vermek istiyorum, güzel bir adımımız var, ön çalışmalarını bitirdik" şeklindeki açıklama Kıbrıslı Türklerde heyecan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) panik yarattı. GKRY'nin haber siteleri üzerinden KKTC Sahil Güvenliğin Rum Karasularında tekneye ateş açıldığı ile haberler servis edildi.
KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı, "KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı gemileri, yanlı haberde bahsedildiği şekilde, kendi karasuları dışına çıkmamış, herhangi bir tacizde bulunmamış ve kesinlikle ateş açmamıştır" açıklamasıyla iddiaları reddetti.
Rum basınındaki temelsiz iddiaların Başkan Erdoğan'ın ziyaretine birkaç gün kala servis edilmesi dikkat çekti. Erdoğan'ın Kıbrıs müjdesinin Maraş'ın açılması ve statüsü ile ilgili olabileceği kaydediliyor.
Diğer taraftan Başkan Erdoğan'ın Doğu Akdeniz'de yapılan sismik araştırmalar sonucunda hem KKTC hem de Türk halkını mutlu edecek yeni bir doğalgaz müjdesi verebileceği ifade ediliyor.
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