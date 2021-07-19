KKTC'de tarihi gün! Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı müjde ne olacak?

Diğer taraftan Başkan Erdoğan'ın Doğu Akdeniz'de yapılan sismik araştırmalar sonucunda hem KKTC hem de Türk halkını mutlu edecek yeni bir doğalgaz müjdesi verebileceği ifade ediliyor.

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