19 Temmuz 2021, Pazartesi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan KKTC'ye gidiyor! Müjde ne olacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidiyor. Kıbrıs Türk halkı, Erdoğan'ın ziyarette vereceğini söylediği müjdeyi merakla bekliyor. Türkiye'nin bu adımından, Rum-Yunan ikilisi ile Avrupa Birliği ise endişe duyuyor.