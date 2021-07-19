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Başkan Recep Tayyip Erdoğan KKTC'ye gidiyor! Müjde ne olacak?

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Giriş: 19.07.2021 09:00
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidiyor. Kıbrıs Türk halkı, Erdoğan'ın ziyarette vereceğini söylediği müjdeyi merakla bekliyor. Türkiye'nin bu adımından, Rum-Yunan ikilisi ile Avrupa Birliği ise endişe duyuyor.
Müjde ne olacak?
Müjde ne olacak?
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